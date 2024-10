Primeiro trailer de Sense8, série dos criadores de Matrix e Babylon 5, é divulgado

Desde que foi anunciada, no final de 2013, Sense8 vem criando grandes expectativas. E não era para menos. Por trás do seriado – mais uma na crescente lista de instigantes séries originais produzidas pela Netflix – estão Lana e Andy Wachowski, a dupla responsável pela trilogia Matrix que se aventura pela primeira vez na TV, e o criador de Babylon 5, J. Michael Straczynski. O trio assina e dirige os 12 episódios da primeira temporada e é também responsável pela premissa intrigante da nova produção de ficção científica: vamos acompanhar oito estranhos, de diferentes cantos do mundo, que misteriosamente se tornam mentalmente e emocionalmente ligados uns aos outros.

No primeiro trailer do seriado, divulgado nesta semana, descobrimos que a curiosa habilidade vai muito além da telepatia – e coloca o octeto na mira de vilões. Para tentar reunir e proteger o grupo capaz de compartilhar entre si conhecimentos, idiomas e até a capacidade de chutar traseiros, está Jonas, interpretado por Naveen Andrews, o Sayid de Lost.

httpv://www.youtube.com/watch?t=57&v=iKpKAlbJ7BQ

Para desenvolver o conceito da série, o trio partiu de um interesse nos crescentes círculos de empatia aos quais pertencemos ao longo da vida e que fazem com que nos importemos com pessoas que não conhecemos diretamente. “O que aconteceria se uma forma mais literal de empatia pudesse ser desencadeada em oito indivíduos ao redor do planeta, na Índia, nos EUA, em Londres, Mumbai, Nairóbi e em outros lugares, que de repente se tornaram mentalmente conscientes de si, capazes de se comunicar tão diretamente quanto se estivessem no mesmo quarto. Como eles reagiriam? O que eles fariam? Até que ponto eles poderiam aceitar uns aos outros? O que isso significa? E o que o mundo pensa sobre as pessoas com essa capacidade? Será que eles seriam abraçados ou caçados como ameaças à nossa própria evolução?”, explica o co-criador de Sense8, J. Michael Straczynski.

A primeira temporada completa da série chega à Netflix no dia 5 de junho.