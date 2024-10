Saiba o que vai rolar no primeiro episódio da 5ª temporada de Game of Thrones – (quase) sem spoilers

Assistimos ao primeiro episódio da quinta temporada de Game of Thrones numa sessão para jornalista num cinema de São Paulo. E a gente adianta, logo de cara: se você não estava muito empolgado com a volta da série, trate de superar. A quinta temporada será imperdível.

Quando a música tema de Game of Thrones começa, você imediatamente é transportado para o mundo criado por D. B Weiss e David Benioff. Esses dois são os gênios que levaram para as telas o mundo criado por George R. R. Martin – e ainda incluem, a cada temporada, novos detalhes, novos personagens, e cenas inacreditáveis. A primeira hora do quinto ano da série mostra por onde andam os personagens que abandonamos no S04e10. A gente conta agora, com o mínimo possível de spoilers, o que tem e o que não tem no episódio que você vai ver no domingo.

1. Em Porto Real

É Cersei quem guia a trama na cidade mais importante dos Sete Reinos. Amargurada, sozinha e assombrada pelas profecias que ouviu de uma bruxa quando era criança, a Rainha Mãe enfrenta a ameaça de Margaery, que parece ocupar a mente de Tommen. No velório de Tywin, Cersei também reencontra seu primo Lancel, irreconhecível depois de um voto de pobreza. O episódio deu uma atenção especial a Loras Tyrell. O irmão de Margaery nunca foi mais do que coadjuvante nas cenas dos outros. Agora, ganhou até uma cena sensual própria. Sinal de que ele terá alguma importância nessa temporada.

2. Em um outro lugar de Westeros

Alayne – a Dark Sansa – continua seu curso intensivo de ‘como jogar o jogo dos tronos como um mestre’. Depois de saírem do Ninho da Águia, a herdeira de Winterfell e seu mentor Mindinho deixam Robin Arryn num campo de treinamento – embora não haja muitas esperanças que o menino se torne guerreiro – e partem rumo ao Oeste. O que eles farão lá, não dá para saber. Mas uma olhada no mapa e a gente pode ter alguns palpites (nenhum deles muito bons): a Oeste do Vale de Arryn estão as Ilhas de Ferro, onde vivem os Greyjoy, e o Gargalo, principal porta de entrada para o Norte. Ou talvez eles estejam indo rumo a Campina, terra dos Tyrell, ou mesmo Harrenhal (que, lembrem-se, pertence a Mindinho agora). Talvez seja na história de Sansa que a série mais vá se afastar do livro… Mal podemos esperar para ver no que vai dar.

3. Em Pentos

Tyrion começa do jeito que terminou a temporada anterior: dentro de uma caixa. Não só literalmente. Depois de matar Shae e Tywin, ele perdeu um pouco daquela graça que o transformou no personagem preferido de muita gente. E a única solução possível que ele encontra é, claro, entrar no modo introspectivo e beber até morrer. Isso até Varys explicar melhor por que diabos o ajudou a fugir de Westeros. A gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, mas, a julgar pela imagem abaixo, dá para ter uma ideia de onde Tyrion vai parar nos próximos episódios.

4. Em Meereen

Falando em dragão, a saga de Daenerys continua indo mal. A quarta temporada já dava sinais de que o governo da Mãe dos Dragões na Baía dos Escravos enfrentava muitos problemas de popularidade. A novidade é que agora a oposição foi para as ruas. E talvez nem os dragões – mais indomáveis do que nunca – poderão defender a herdeira Targaryen. Pelo menos Daario Naharis mostrou mais carisma em um episódio do que na temporada anterior inteira.

5. Na Muralha

Jon Snow não tem folga: ele acabou de enterrar Ygritte, continua sofrendo bullying dos chefões da Patrulha da Noite, e ainda por cima, tem um rei sem coroa enchendo seu saco. Stannis se acha. E Melisandre e Davos concordam. Os três se unem para forçar Jon Snow a ajudá-los a criar uma aliança inusitada. Mas a negociação com os selvagens pode ser mais difícil do que o bastardo de Winterfell esperava.

No geral, o episódio não tem muita ação – nada de guerras, ou lutas. Os dragões aparecem pouco. Há bastante nudez – tanto feminina quanto masculina – e nenhum diálogo extremamente marcante. Arya, Greyjoys, dorneses: ainda não foi dessa vez que vimos esses personagens. Teve Brienne e Podrick Payne, mas não acontece muito na cena em que eles aparecem. Quem sabe no segundo episódio. Mas a primeira e a última cena da primeira hora garantem a diversão. O inverno pode estar chegando, mas, em Game of Thrones, o clima só esquenta.

