“YEAH, SCIENCE!”: LEGO vai lançar conjunto de cientistas mulheres

“Querida empresa LEGO,

Meu nome é Charlotte, tenho 7 anos e adoro Legos, mas eu não gosto que há mais meninos Lego e quase nenhuma menina Lego. Hoje eu fui a uma loja e vi Legos em duas seções – a das meninas era rosa e a dos meninos era azul. Tudo que as meninas faziam era ficar em casa, ir para praia e lojas, e elas não tinham emprego; já os meninos podiam ir a aventuras, trabalhar, salvar pessoas, tinham empregos e até mesmo nadavam com tubarões. Eu quero que vocês façam mais meninas Lego e que elas possam ir a aventuras e se divertir ok?!

Obrigada.

De Charlotte”

Em janeiro, a garotinha Charlotte ganhou o título de heroína da internet ao escrever a cartinha acima para os responsáveis por produzir os amados bloquinhos amarelos. A pequena não está sozinha em sua reivindicação e a boa notícia é que em breve as prateleiras (mesmo que rosas) terão “meninas Lego” bem mais aventureiras: uma paleontóloga, uma astrônoma e uma química, acompanhadas por seus instrumentos de laboratório (e de um esqueleto de dinossauro!) chegarão em breve às lojas.

O novo conjunto de mulheres cientistas é resultado do LEGO Ideas, um projeto legal que permite que os fãs das pecinhas de montar possam criar e compartilhar seus próprios conceitos para conjuntos LEGO. As ideias mais votadas ganham vida e são transformadas em brinquedos reais. Entre os vencedores anteriores estão uma versão montável do rover Curiosity, um conjunto de aniversário de 30 anos de Os Caça-Fantasmas e o DeLorean de De Volta para o Futuro.

“Embora recentemente a LEGO tenha começado a desenhar e adicionar mais figuras femininas em seus sets, elas ainda são uma minoria. Um pequeno conjunto de mini-figuras daria uma grande oportunidade para adicionar mulheres às nossas comunidades LEGO. Eu projetei algumas personagens femininas profissionais que também mostram que as meninas podem se tornar qualquer coisa que eles quiserem, incluindo uma paleontóloga ou uma astrônoma”, afirma a criadora do projeto, Alatariel Elensar. Ao todo, mais de 10 mil pessoas apoiaram a criação do conjunto de cientistas, que deve chegar às lojas até o final do ano.