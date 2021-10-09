Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Imagem Blog

Deriva Continental

Por Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Um blog para terráqueos e terráqueas interessados no que aconteceu nos 4,5 bilhões de anos em que não estiveram por aqui. Feito pela Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) em parceria com a Super.
Opinião

Conheça o blog “Deriva Continental”, parceria da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) com a Super

A partir de outubro, na Super, textos para terráqueos interessados no que aconteceu nos 4,5 bilhões de anos em que não estiveram por aqui.

Por Sociedade Brasileira Geologia (SBG) 9 out 2021, 10h54 | Atualizado em 6 set 2024, 09h27
Montagem do retrato de Alfred Wegener e seu livro.
O geólogo alemão Alfred Wegener com a folha do rosto do livro em que propôs a ideia de que os continentes se movem ao longo das eras geológicas. (Wikimedia/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Conheça o blog “Deriva Continental”, parceria da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) com a Super Priorizar nos meus resultados Google

A contribuição sólida da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) na comunicação científica, seja na promoção de eventos, ou em suas publicações, hoje avança para a disseminação de conteúdo científico atual e de alta qualidade à sociedade.

Com felicidade anunciamos a criação do blog “Deriva Continental“, em parceria com a Superinteressante, capaz de unir jornalistas e geólogos apaixonados por suas profissões em torno da divulgação das geociências. Nossa estreia contará com um texto do nosso editor convidado, Umberto Cordani, sobre tema-título do nosso blog a deriva continental.

Quinzenalmente, o blog publicará informação de qualidade sobre sítios geológicos e paleontológicos do Brasil com o apoio dos editores dos núcleos regionais da SGB, além de textos sobre temas mais amplos das geociências. 

Ao longo de 75 anos, a SBG construiu grande reputação no fomento ao conhecimento e ao desenvolvimento das geociências, da geologia aplicada e da pesquisa e tecnologia correlata.

Siga
Continua após a publicidade

Com mais de 5.000 associados, é constituída por 10 núcleos regionais (Bahia-Sergipe, Brasília, Centro-Oeste, Minas Gerais, Nordeste, Norte, Paraná, Rio de Janeiro-Espírito Santo, Rio Grande do Sul-Santa Catarina e São Paulo) e por quatro comissões temáticas (Comissão Brasileira de Estratigrafia, Comissão de Geoparques, Comissão sobre Geoética, Comissão sobre Geologia na Educação Básica), que promovem a interlocução de geocientistas por meio de congressos, simpósios, palestras, mesas-redondas, cursos, entre outros eventos de divulgação científica.

O periódico científico da SBG é o Brazilian Journal of Geology, com periodicidade trimestral, presente em vários indexadores (SCOPUS, GeoRef, SciELO and Web of Science), com corpo editorial e consultivo formado por seleto grupo de especialistas nacionais e internacionais. 

Continua após a publicidade

A SBG vem atuando em ações de divulgação científica e popularização das Geociências em redes sociais, divulgando trabalhos e projetos de ensino, pesquisa e extensão de todas as regiões brasileiras. O canal do Youtube e as páginas do Facebook da SBG abrigam mais de 150 vídeos nas mais diversas áreas das Geociências, com postagens frequentes no Instagram.

Em virtude do imenso respeito que a SBG possui junto à comunidade geocientífica e do quadro de sócios e sócias de elevada capacidade técnico-científica é que acreditamos que os portais virtuais da SBG possuem grande potencial de divulgação científica e ampliação da sua inserção na sociedade brasileira. 

Continua após a publicidade

Tem uma curiosidade sobre geociências? Nos envie por e-mail, tentaremos te atender o mais breve possível… anota aí: sbgsede@sbgeo.org.br

Confira nos nossos canais: site, Facebook, Youtube, InstagramBrazilian Journal of Geology.

 

Continua após a publicidade

Expediente

Coordenação de Divulgação Científica: Miguel Antônio Tupinambá A. Souza (Diretoria Executiva/ Sede)

Editor Convidado: Umberto Giuseppe Cordani (Sócio Honorário e Colaborador Emérito da SBG, além de homenageado com Medalha de Ouro “José Bonifácio de Andrada e Silva”, foi nosso primeiro “Martelo de Prata”)

Produção Executiva: Elisa Soares Rocha Barbosa (Diretoria Executiva/ Sede), Fábio Braz Machado (Diretoria Executiva/ Sede), Simone Cerqueira Pereira Cruz (Diretoria Executiva/ Sede).

Continua após a publicidade

Comitê Técnico-Científico: Adilson Viana Soares Jr. (Núcleo São Paulo), César Lisboa Chaves (Núcleo Norte), Eliza Inez Nunes Peixoto (Núcleo Brasília), Fernanda Maciel Canile (Núcleo Centro Oeste), Gilson Burigo Guimarães (Núcleo Paraná), Guilherme dos Santos Teles (Núcleo Nordeste), Hermínio Ismael de Araújo Júnior (Núcleo Rio de Janeiro/Espírito Santo), Jailson Júnior Alves Santos (Núcleo Bahia/Sergipe), Joana Paula Sanchez (Comissão de Geoparques), Kátia Leite Mansur (Comissão sobre Geoética), Marco Antonio Caçador Martins Ferreira (Comissão Brasileira de Estratigrafia), Rosely Aparecida Liguori Imbernon (Comissão sobre Geologia na Educação Básica), Rosemary Hoff (Núcleo Rio Grande do Sul/Santa Catarina), Tiago Amâncio Novo (Núcleo Minas Gerais).

Publicidade
TAGS:
Geologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).