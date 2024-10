7 coisas legais que você pode fazer com o Google Chrome

Se o seu dia é parecido com o meu, provavelmente o Google Chrome vive aberto na sua barra de trabalho. Segundo pesquisa da Adobe Digital Index (ADI), o navegador das quatro cores já domina mais de 30% do mercado de navegadores, ficando à frente do Mozilla Firefox, Safari (feito pela Apple) e, obviamente, do nostálgico Internet Explorer.

Como sempre, o Google escondeu alguns truques e segredinhos no navegador favorito da galera. Venha descobrir alguns segredos deste navegador show de bola.

7) T-Rex vs. Cactus

Às vezes você fica sem internet. Tudo bem, acontece. Mas entre uma lágrima e outra, é possível se divertir mesmo estando off-line. Basta abrir o Google Chrome e, quando este amiguinho jurássico aparecer, apertar a barra de espaço.

Seu navegador se transformará em um jogo. O objetivo é fazer o dinossauro pular os cactos. Cada pulo vale um ponto e você pode jogar por quanto tempo quiser.

6) Rodando, maôe!

Tem momentos em nossas vidas que precisamos dar uma chacoalhada em tudo. E, de vez em quando, até o nosso navegador precisa entrar na dança. Para isso, entre na página de pesquisa do Google e digite “do a barrell roll”. Sua tela irá dar um giro de 360º.

5) Tá torto?

Se o giro da dica anterior foi muito radical para você, talvez uma leve inclinada seja suficiente. Busque por “tilt” ou “askew” na barra de pesquisa para ver sua tela com uma sutil diferença.

4) Zerg Rush

Cansou de movimentos e quer voltar para os joguinhos? Ok. Essa aqui é bacana. Digite Zerg Rush na barra de pesquisa do Google Chrome e veja vários “o” caindo sem parar.

3) Use the force Luke

Você provavelmente gosta de Star Wars. O Google também é fã dos filmes. Quer ver? Entre no YouTube, digite “use the force Luke” na barra de pesquisa, e espere alguns segundos. Toda a tela ficará bem zoada, mas o legal é que seu mouse poderá controlar o sentido de movimento dela. Um belo truque para enganar seus amiguinhos.

2) Para os amigos do mobile

Abra o Google Chrome no seu celular. Clique no ícone de abas e deslize o dedo na tela para cima 5 vezes. As abas darão um giro bem louco. Olha só: [youtube https://www.youtube.com/watch?v=I9J8JFOkILo?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

1) Fibo o quê?

Hora de relembrar as antigas lições de geometria. A sequência de Fibonacci, descrita pelo italiano Leonardo Fibonacci, é uma ordem específica de números que, vira e mexe, aparece em coisas da natureza. De proporções infinitas, ela parte do 0 e segue a seguinte ordem: 0,0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… >> Nós até já falamos sobre ela antes.

Disposta em forma de quadrados, esta sequência forma uma espiral perfeita. Olha só:

E olha o que acontece ao digitarmos “Fibonacci” na barra de pesquisa do Youtube

