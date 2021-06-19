Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Imagem Blog

Mulher Cientista

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Pesquisadoras brasileiras contam sobre o seu trabalho e os desafios da carreira.
Ciência

Raquel Rainier criou sensores que detectam Salmonella em alimentos

A #MulherCientista desta semana desenvolveu um dispositivo que identifica Salmonella em 20 minutos – o método tradicional pode levar até 48 horas.

Por Maria Clara Rossini 19 jun 2021, 21h10 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Foto Raquel Rainier de recortada e em preto e branco, sobre um fundo roxo com algumas folhagens.
 (Raquel Rainier/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Raquel Rainier criou sensores que detectam Salmonella em alimentos Priorizar nos meus resultados Google

Segundo a estimativa mais recente da OMS, 10% da população da Terra adoece todos os anos após comer alimentos contaminados.

É claro que a indústria testa os alimentos em laboratório à procura de patógenos. O método mais comum é colocar amostras de comida em placas de Petri (aqueles vidrinhos redondos que aparecem em fotos de laboratório) e esperar até 48 horas para ver o que acontece. Se crescer uma colônia de microorganismos ali, é porque o alimento está contaminado.

A engenheira de alimentos Raquel Rainier desenvolveu um biossensor mais rápido e preciso para detectar bactérias na comida. O projeto fez parte do mestrado da pesquisadora, que começou na Universidade Federal de Viçosa (UFV) e terminou na Universidade Estadual de Iowa, nos Estados Unidos.

Biossensores são dispositivos que detectam microorganismos ou certas moléculas em alguma amostra. Na pesquisa, Rainier usou biossensores eletroquímicos específicos para encontrar bactérias do gênero Salmonella. Mas existem versões que identificam a bactéria E. coli (que causa um outro tipo de infecção alimentar), e outros membros do laboratório onde ela atua estão criando biossensores para detectar o Sars-CoV-2, causador da covid-19.

Siga
Continua após a publicidade

Esses dispositivos são feitos de basicamente dois componentes: grafeno e um agente ligante – no caso da Salmonella, são anticorpos (todo anticorpo é uma proteína produzida por nosso corpo sob medida para grudar em um patógeno específico). 

O grafeno é um material feito de átomos de carbono, assim como o grafite e o diamante. O que diferencia esses três é a maneira como os átomos estão ligados. A cadeia de carbono do grafeno faz com que ele seja um ótimo condutor de eletricidade.

Continua após a publicidade

Ao longo da cadeia de carbono do grafeno – que consiste, como o nome já diz, em vários átomos de carbono encadeados – ficam vários vários apêndices chamados grupos carboxílicos, que se ligam a outras moléculas. É como se os grupos carboxílicos fossem várias luzinhas de Natal distribuídas ao longo de um longo fio de carbono. 

É nesses grupos carboxílicos que a pesquisadora conecta os anticorpos contra a Salmonella. O biossensor é colocado na comida e, se houver bactérias ali, elas vão grudar nos anticorpos. O processo demora só 20 minutos.

Continua após a publicidade

A última etapa do método é conectar o biossensor a uma máquina que mede correntes eletroquímicas. Como o grafeno conduz eletricidade muito bem, o normal é que a energia passe com facilidade por ali. Mas se houver alguma coisa ligada nos anticorpos – no caso, as bactérias Salmonella –, a eletricidade vai ter dificuldade para passar. E isso é um sinal de que o alimento está contaminado. 

Para detectar outras microorganismos causadores de doenças, é só montar o biosensor com uma outra molécula que tenha a propriedade de aderir a eles. No caso do Sars-CoV-2, por exemplo, essa peça pode ser uma proteína que se liga às espículas (as famosas proteínas spyke) presentes na superfície do vírus.

Continua após a publicidade

A pesquisa rendeu a Rainier um prêmio do International Life Sciences Institute (ILSI) do Brasil, uma ONG que promove a integração entre academia e indústria. Raquel Rainier continua trabalhando com grafeno em seu doutorado nos Estados Unidos, mas pretende voltar a fazer pesquisa no Brasil.

Publicidade
TAGS:
alimento
bactéria
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).