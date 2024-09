Videogames ajudam vovôs a ficarem menos deprimidos

Uma pesquisa da North Carolina State University, financiada pela National Science Foundation, aponta que idosos que jogam videogame com frequência são mais felizes que os idosos que não jogam ou jogam pouco.

A pesquisa dividiu as pessoas (que tinham idades variando entre 63 e 77 anos) em três grupos: jogadores regulares, jogadores ocasionais e pessoas que não jogam. Os jogadores regulares apresentaram alto grau de bem-estar, enquanto quem não jogava tinha níveis de depressão mais agudos.

É claro que o estudo tem uma proporção pequena e os dados precisam ser melhor apurados. Os idosos que jogam poderiam já ser mais socialmente ativos ou, então, o bem-estar poderia vir do fato de eles jogarem com a família ou amigos. No entanto, é mais um indício dos benefícios que os games podem trazer, não só para crianças e jovens, mas também para os vovôs geeks.

