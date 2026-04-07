A gasolina do meu carro pode ser usada para fazer um avião comercial voar?
Por quanto sairia essa ida ao posto?
Não. Os carros utilizam motores a pistão: a combustão da gasolina movimenta uma peça cilíndrica de metal, gerando energia mecânica. Essa energia é levada ao sistema de transmissão, que faz as rodas girarem.
Já os aviões comerciais usam motores a jato: nesse sistema, o ar da atmosfera é aspirado, comprimido e misturado ao combustível. A mistura entra em combustão e os gases são expelidos para trás em alta velocidade, gerando a propulsão que empurra a aeronave para a frente.
Cada motor exige um combustível específico. A gasolina automotiva é amarelada, volátil, inflamável e, no Brasil, contém cerca de 27% de etanol anidro. Ela é formulada para operar na pressão atmosférica ao nível do solo.
Já o querosene de aviação é incolor, lubrificante, não tem etanol, é menos inflamável e tem maior estabilidade térmica. Ele suporta as temperaturas negativas típicas de altitudes elevadas, mantendo-se estável e líquido até chegar à câmara de combustão.
Se, hipoteticamente, a gasolina automotiva fosse abastecida em um avião comercial, o mais provável seria uma falha grave de funcionamento. Por ser mais volátil, ela poderia comprometer a combustão do motor a jato.
Pergunta de Sandro Bugeja, Natal – RN.