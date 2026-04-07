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Ciência

A gasolina do meu carro pode ser usada para fazer um avião comercial voar?

Por quanto sairia essa ida ao posto?

Por Ana Clara Caielli Barreiro 7 abr 2026, 14h00 | Atualizado em 9 abr 2026, 10h38
Ilustração cômica, em fundo azul escuro, de um automóvel e um avião tomando uma caneca de combustível, numa mesa de bar.
 (Bianca R. Burattini/Superinteressante)
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A gasolina do meu carro pode ser usada para fazer um avião comercial voar? Priorizar nos meus resultados Google

Não. Os carros utilizam motores a pistão: a combustão da gasolina movimenta uma peça cilíndrica de metal, gerando energia mecânica. Essa energia é levada ao sistema de transmissão, que faz as rodas girarem.

Já os aviões comerciais usam motores a jato: nesse sistema, o ar da atmosfera é aspirado, comprimido e misturado ao combustível. A mistura entra em combustão e os gases são expelidos para trás em alta velocidade, gerando a propulsão que empurra a aeronave para a frente.

Cada motor exige um combustível específico. A gasolina automotiva é amarelada, volátil, inflamável e, no Brasil, contém cerca de 27% de etanol anidro. Ela é formulada para operar na pressão atmosférica ao nível do solo.

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Já o querosene de aviação é incolor, lubrificante, não tem etanol, é menos inflamável e tem maior estabilidade térmica. Ele suporta as temperaturas negativas típicas de altitudes elevadas, mantendo-se estável e líquido até chegar à câmara de combustão.

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Se, hipoteticamente, a gasolina automotiva fosse abastecida em um avião comercial, o mais provável seria uma falha grave de funcionamento. Por ser mais volátil, ela poderia comprometer a combustão do motor a jato.

Pergunta de Sandro Bugeja, Natal – RN.

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TAGS:
AVIÃO
Carro
Combustível
GASOLINA
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