Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

O primeiro gringo indicado à categoria principal foi o francês A Grande Ilusão (1937). Mas ele não ganhou. O feito inédito pertence a Hamlet (1948), do Reino Unido, que é também o primeiro filme falado a adaptar a peça de Shakespeare.

Contando Hamlet, os britânicos já conquistaram 10 estatuetas de Melhor Filme, por longas financiados exclusivamente no país – como Carruagens de Fogo (1981) e Quem Quer Ser um Milionário (2008) – ou em coproduções, como em O Discurso do Rei (2010), produzido em parceria com a Austrália.

Pode acontecer um empate no Oscar?

Legal. Mas, apesar da diferença geográfica, o Reino Unido ainda é uma nação de língua inglesa, e que frequentemente produz junto com Hollywood – Gandhi (1982), vencedor de nove Oscars, incluindo Melhor Filme, nasceu de uma parceria com os EUA e a Índia. Uma vitória britânica, convenhamos, não é lá muito disruptiva.

O primeiro filme não estadunidense e não britânico a quebrar essa barreira foi O Artista (2011), um longa francês que levou 5 prêmios na 84a edição do Oscar, em 2012, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor (Michel Hazanavicius) e Melhor Ator (Jean Dujardin). Desbancou concorrentes como A Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese, e Meia Noite em Paris, de Woody Allen.

Continua após a publicidade

O Artista é um filme mudo e em preto e branco e faz uma homenagem a essa época do cinema. Curiosamente, foi o primeiro longa mudo a vencer um Oscar desde a primeira edição do prêmio, em 1929, quando o troféu foi para Asas.

O feito francês é marcante, mas vale ressaltar que O Artista foi filmado em Los Angeles, tem estrelas norte-americanas no elenco e, no fim, presta uma homenagem ao cinema do Tio Sam. A vitória mais revolucionária, em termos culturais, segue sendo a do sul-coreano Parasita (2019), o primeiro em língua não inglesa (O Artista, afinal, é mudo) a conquistar o Oscar de Melhor Filme.

Pergunta enviada por Felipe, de Tucuruí (PA)

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.