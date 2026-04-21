Além de “Parasita”, algum outro filme não estadunidense já venceu a categoria “Melhor Filme” no Oscar?
Em quase 100 anos de premiação, 12 produções de fora dos EUA levaram o principal troféu. Saiba quais.
O primeiro gringo indicado à categoria principal foi o francês A Grande Ilusão (1937). Mas ele não ganhou. O feito inédito pertence a Hamlet (1948), do Reino Unido, que é também o primeiro filme falado a adaptar a peça de Shakespeare.
Contando Hamlet, os britânicos já conquistaram 10 estatuetas de Melhor Filme, por longas financiados exclusivamente no país – como Carruagens de Fogo (1981) e Quem Quer Ser um Milionário (2008) – ou em coproduções, como em O Discurso do Rei (2010), produzido em parceria com a Austrália.
Legal. Mas, apesar da diferença geográfica, o Reino Unido ainda é uma nação de língua inglesa, e que frequentemente produz junto com Hollywood – Gandhi (1982), vencedor de nove Oscars, incluindo Melhor Filme, nasceu de uma parceria com os EUA e a Índia. Uma vitória britânica, convenhamos, não é lá muito disruptiva.
O primeiro filme não estadunidense e não britânico a quebrar essa barreira foi O Artista (2011), um longa francês que levou 5 prêmios na 84a edição do Oscar, em 2012, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor (Michel Hazanavicius) e Melhor Ator (Jean Dujardin). Desbancou concorrentes como A Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese, e Meia Noite em Paris, de Woody Allen.
O Artista é um filme mudo e em preto e branco e faz uma homenagem a essa época do cinema. Curiosamente, foi o primeiro longa mudo a vencer um Oscar desde a primeira edição do prêmio, em 1929, quando o troféu foi para Asas.
O feito francês é marcante, mas vale ressaltar que O Artista foi filmado em Los Angeles, tem estrelas norte-americanas no elenco e, no fim, presta uma homenagem ao cinema do Tio Sam. A vitória mais revolucionária, em termos culturais, segue sendo a do sul-coreano Parasita (2019), o primeiro em língua não inglesa (O Artista, afinal, é mudo) a conquistar o Oscar de Melhor Filme.
Pergunta enviada por Felipe, de Tucuruí (PA)