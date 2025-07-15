Como começar a patinar? O que você deve saber antes de comprar um patins.

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Antes de comprar o patins

Escolha o calçado de acordo com o ambiente em que você irá patinar. Se seu intuito é passear na rua e em parques, comece com o inline. Ele tem rodas enfileiradas e macias que absorvem o impacto do asfalto. O quad, com rodas mais duras, é ideal para quem quer aprender manobras de dança em superfícies lisas.

Não compre patins em lojas de brinquedos ou de departamentos. Eles costumam ser inseguros, com material de baixa qualidade que não oferece estabilidade. Além de impedir o progresso na patinação, podem gerar lesões no tornozelo. Opte por lojas especializadas.

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Ajustes no pé

Os patins costumam chegar de fábrica com rodas bem apertadas. O mesmo vale para a base central dos patins quad. É importante soltá-los usando uma chave específica para patins. Rodas mais frouxas permitirão que você deslize com menos esforço, enquanto a base maleável facilita as curvas.

Primeiros passos

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Antes de partir para a calçada, fique em pé na grama. As rodas não irão deslizar, e você poderá se acostumar com a sensação do patins no pé. Solte o corpo e até simule algumas quedas.

Não tente caminhar com os patins. Em vez disso, comece com os pés em V, como se fosse um pinguim, com os joelhos dobrados e braços esticados para manter o equilíbrio. Depois, dê pequenos passinhos, tentando aos poucos aumentar o tempo em que você passa em um pé só. A base da patinação é a transferência de peso entre um pé e outro.

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Aceite a queda

Quando sentir que vai cair, incline o corpo para a frente, dobre os joelhos e coloque as mãos neles para recuperar o equilíbrio – isso evita boa parte dos tombos. Mesmo assim, é provável que você caia de bunda ou para a frente ao longo do aprendizado. Ter capacete, munhequeira e joelheira é essencial para a proteção.

Quando já estiver confortável com o básico, escolha uma modalidade para se especializar: o street é para manobras radicais; o slalom desvia de obstáculos no chão; o artístico foca em performances; e a patinação de velocidade é para rapidez.

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Habilidades tanto do inline quanto do quad podem ser transferidas para a patinação no gelo. O Brasil tem muitas pistas temporárias em shoppings, mas poucas fixas. Essas estão concentradas no Sul e Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Campos do Jordão, Monte Verde, Gramado e Canoas.

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