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Tecnologia

Como se definiu o número de caracteres de um tweet?

Os 140 toques originais – hoje expandidos para 280 – foram inspirados numa tecnologia pré-histórica para a geração Tik Tok: o SMS.

Por Maria Clara Rossini 15 abr 2021, 20h58 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h32
Logos do Twitter em 3D.
 (natanaelginting/Freepik)
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Os tweets só passaram a ter 280 caracteres em novembro de 2017. Antes disso, a rede social só permitia 140 toques. 

Segundo o CEO Jack Dorsey, a decisão original foi inspirada nas mensagens de texto da época – os lendários SMS –, que tinham um limite de 160 toques. Lá em 2006, o Twitter foi idealizado como uma plataforma para enviar SMS para grupos. 

A decisão de dobrar o limite se baseou no fato de que 9% dos tweets em inglês estouravam os 140 – e muitas pessoas, frustradas, desistiam (outras línguas são mais concisas: só 0,4% dos tweets japoneses batia 140).

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No Instagram, um post tem no máximo 2.200 caracteres. Quem acompanha a Super sabe que a gente põe texto extra nos comentários. No Facebook, os textões não podem passar de 63.206 toques. No Telegram, são 4.096 toques.

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Já o limite de uma mensagem de WhatsApp são 65.536 toques. Isso equivale a umas três matérias de capa da Super, e o número não é tão aleatório quanto parece: corresponde ao número dois elevado à décima sexta potência (216). O “leia mais” aparece após 3.073.

Pergunta de @psicologo.colorido, via Instagram

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