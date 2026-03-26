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Cultura

Conexões: de Anne Hathaway (atriz) a Anne Hathaway (esposa de Shakespeare)

Cinco graus de conexões entre as duas xarás.

Por Bruno Carbinatto 26 mar 2026, 12h00
Imagem composta com as fotos de Anne Hathaway (atriz norte-americana) e Anne Hathaway (esposa de William Shakespeare).
 (Getty Images/CreativeCommons/Montagem sobre reprodução)
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Conexões: de Anne Hathaway (atriz) a Anne Hathaway (esposa de Shakespeare) Priorizar nos meus resultados Google

Anne Hathaway

Imagem da atriz norte-americana Anne Hathaway. Sorrindo e vestindo preto.
(Kristina Bumphrey/Getty Images)

A atriz estadunidense se consagrou com papéis icônicos em O Diabo Veste Prada e Os Miseráveis, pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Em 2026, ela estará nas telonas como Penélope na adaptação de Christopher Nolan de…

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(Reprodução/Wikimedia Commons)

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Anne Hathaway

Imagem de Anne Hathaway (esposa de William Shakespeare).
(Reprodução/Creative Commons)

 

Pouco se sabe sobre a vida da esposa de Shakespeare. Até seu nome é incerto: no testamento de seu pai, ela é chamada de Agnes. Em 2026, sua história foi para as telas no filme Hamnet, dirigido por Chloé Zhao e protagonizado pela atriz irlandesa Jessie Buckley, que levou um Oscar pela atuação. Uma das peças do seu marido, Noite de Reis, foi exibida no Teatro Delacorte em 2009 – e protagonizada pela atriz Anne Hathaway.

 

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TAGS:
shakespeare
William Shakespeare
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