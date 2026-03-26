Conexões: de Anne Hathaway (atriz) a Anne Hathaway (esposa de Shakespeare)
Cinco graus de conexões entre as duas xarás.
Anne Hathaway
A atriz estadunidense se consagrou com papéis icônicos em O Diabo Veste Prada e Os Miseráveis, pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Em 2026, ela estará nas telonas como Penélope na adaptação de Christopher Nolan de…
Odisseia
O poema épico de Homero é uma das histórias mais importantes da humanidade. A trama narra a volta de Odisseu à sua terra natal, Ítaca, após a Guerra de Troia. Ele viaja pelo Mar Egeu, pelas ilhas gregas e pela costa da Turquia, regiões que mais tarde integrariam o…
Império Bizantino
Ou Império Romano do Oriente, que resistiu por mais de um milênio após o colapso da parte ocidental como uma força importante da Europa. Em 541, sua capital, Constantinopla, foi palco da primeira grande epidemia de…
Peste bubônica
Causada pela bactéria Yersinia pestis, a doença é mais lembrada pela segunda epidemia: a Peste Negra, que matou mais de 50 milhões no século 14. Depois, continuou a causar surtos locais. Uma de suas vítimas foi o jovem Hamnet, filho de…
Anne Hathaway
Pouco se sabe sobre a vida da esposa de Shakespeare. Até seu nome é incerto: no testamento de seu pai, ela é chamada de Agnes. Em 2026, sua história foi para as telas no filme Hamnet, dirigido por Chloé Zhao e protagonizado pela atriz irlandesa Jessie Buckley, que levou um Oscar pela atuação. Uma das peças do seu marido, Noite de Reis, foi exibida no Teatro Delacorte em 2009 – e protagonizada pela atriz Anne Hathaway.