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Cultura

Conexões: quatro graus de separação entre o ChatGPT e o Gepetto

O boneco e o robô têm algo a ver. Ainda que o nariz do ChatGPT não cresça quando ele mente.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2023, 10h45
Montagem com o logo do Chat GPT e o Gepeto, personagem de Pinóquio.
 (Arte/Fotos: Unsplash e Reprodução/Superinteressante)
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Conexões: quatro graus de separação entre o ChatGPT e o Gepetto Priorizar nos meus resultados Google
Logo do Chat GPT.
(Chat GPT/Divulgação)

1. ChatGPT

Bot falante desenvolvido pela OpenAI com financiamento da Microsoft e lançado ao público em novembro de 2022. O CEO da OpenAI, Sam Altman, dirigiu outra gigante do mundo virtual por apenas oito dias, em 2014: o site…

Logo do Reddit.
(Reddit/Divulgação)
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2. Reddit

Um fórum virtual dos anos 2000, onde se conversa sobre qualquer assunto. Os usuários elegem as respostas mais construtivas em cada lista de discussão. É o sexto maior site dos EUA e recebeu US$ 50 milhões em 2014 de um grupo de investidores que incluia…

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Retrato do Jared Leto.
(David Benito/Getty Images)
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3. Jared Leto

Ator e músico, líder da banda 30 Seconds to Mars e protagonista do clássico cult Requiem for a Dream, que ganhou mais de trinta prêmios de cinema. Foi convidado para estrelar e co-produzir o terceiro e último filme da franquia…

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Cena do filme Tron (1982) com o personagem Kevin Flynn.
(IMDB/Reprodução)

4. Tron

Neste clássico da ficção científica de 1982, o programador Kevin Flynn precisa lutar contra softwares para fugir de dentro de um servidor. Uma criação da Disney, que no ano 2000 lançou uma adaptação live action da história de Pinóquio intitulada…

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Cena do filme Pinóquio com o personagem Gepeto segurando o boneco do Pinóquio.
(Disney/Reprodução)

5. Geppetto

Artesão que criou a marionete Pinóquio. Spielberg cita a história no filme IA (2001): o androide-protagonista David pergunta ao supercomputador Dr. Saber se há algo que possa torná-lo um menino – e recebe como resposta a Fada Azul, que transformou o boneco narigudo em humano. O Dr. Saber é um chatbot, como o ChatGPT. 

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TAGS:
ChatGPT
Cinema
Inteligência artificial
jared leto
Pinóquio
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