Conexões: quatro graus de separação entre o ChatGPT e o Gepetto

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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1. ChatGPT

Bot falante desenvolvido pela OpenAI com financiamento da Microsoft e lançado ao público em novembro de 2022. O CEO da OpenAI, Sam Altman, dirigiu outra gigante do mundo virtual por apenas oito dias, em 2014: o site…

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2. Reddit

Um fórum virtual dos anos 2000, onde se conversa sobre qualquer assunto. Os usuários elegem as respostas mais construtivas em cada lista de discussão. É o sexto maior site dos EUA e recebeu US$ 50 milhões em 2014 de um grupo de investidores que incluia…

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3. Jared Leto

Ator e músico, líder da banda 30 Seconds to Mars e protagonista do clássico cult Requiem for a Dream, que ganhou mais de trinta prêmios de cinema. Foi convidado para estrelar e co-produzir o terceiro e último filme da franquia…

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4. Tron

Neste clássico da ficção científica de 1982, o programador Kevin Flynn precisa lutar contra softwares para fugir de dentro de um servidor. Uma criação da Disney, que no ano 2000 lançou uma adaptação live action da história de Pinóquio intitulada…

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5. Geppetto

Artesão que criou a marionete Pinóquio. Spielberg cita a história no filme IA (2001): o androide-protagonista David pergunta ao supercomputador Dr. Saber se há algo que possa torná-lo um menino – e recebe como resposta a Fada Azul, que transformou o boneco narigudo em humano. O Dr. Saber é um chatbot, como o ChatGPT.