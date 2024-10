Conexões: quatro graus de separação entre o Sol e o LoL

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Sol

Uma esfera de hidrogênio e hélio cuja luz, produzida por fusão nuclear, sustenta a vida como a conhecemos. A atividade da estrela, bem como variações sutis na órbita da Terra em torno dela, causam flutuações climáticas como a…



Pequena Era do Gelo



Uma época de frio e seca incomuns, com causas naturais, registrada entre os séculos 14 e 19. Na China, o pior período foi entre 1660 e 1680, quando o gelo destroçou plantações e houve fenômenos extremos, como tufões anormais em…

Guangdong



Província litorânea no sul da China, conhecida em português como Cantão. Em agosto de 2019, o Departamento de Propaganda do Partido Comunista Chinês em Guangdong começou a desenvolver jogos de PC patrióticos com a…

Tencent



Sediada na cidade de Shenzhen, no Cantão, a 10º maior empresa de tecnologia do mundo trabalha com social media, apps de conversa e até videogames. Desde 2011, ela é dona da Riot Games, criadora do…

LoL



League of Legends, jogo multiplayer online em que duas equipes de cinco pessoas batalham para defender sua metade do mapa e tomar a metade inimiga. Um dos personagens, Azir, é inspirado por Ra, deus egípcio do… Sol.