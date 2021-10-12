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Tecnologia

Dá mesmo para abrir fechaduras com um clipe de cabelo?

Sim. A prática chama lockpicking – e você pode treiná-la dentro de casa.

Por Carolina Fioratti 12 out 2021, 17h53 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Ilustração de uma espiã tentando abrir uma porta cheia de cadeados com um grampo.
 (Pissô/Superinteressante)
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Dá mesmo para abrir fechaduras com um clipe de cabelo? Priorizar nos meus resultados Google

Dá. Vale também clipe de papel, grampo, agulha ou qualquer outro objeto fino o suficiente para entrar no buraco da fechadura.

No interior de uma fechadura ou cadeado, há uma sequência de pinos. Esses pinos têm alturas diferentes, e a parte serrilhada da chave serve para alinhá-los. Os pinos menores se encaixam nos dentinhos mais altos para subir. Os pinos maiores se encaixam nos dentinhos mais baixos e acabam descendo. Quando essas peças formam uma linha reta, abre-te sésamo. Mãos de larápio talentosas alinham os pinos na marra usando a ferramenta improvisada de preferência.

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Demétrius Rafael – um analista de segurança digital que também é instrutor de lockpicking (o nome da prática) – explicou a este Oráculo que fechaduras tetra (que possuem quatro pontas) são particularmente desafiadoras. Além disso, há fabricantes que colocam barreiras de segurança extra nos cadeados, como a empresa brasileira Papaiz.

Ter certa sensibilidade na mão ajuda na hora de executar esse “hack analógico”, mas nada que não possa ser treinado. Existem cadeados transparentes para quem quer se aperfeiçoar no hobby.

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Pergunta de @joao_hen_, via Instagram.

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TAGS:
fechadura
segurança
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