Dá mesmo para abrir fechaduras com um clipe de cabelo?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Dá. Vale também clipe de papel, grampo, agulha ou qualquer outro objeto fino o suficiente para entrar no buraco da fechadura.

No interior de uma fechadura ou cadeado, há uma sequência de pinos. Esses pinos têm alturas diferentes, e a parte serrilhada da chave serve para alinhá-los. Os pinos menores se encaixam nos dentinhos mais altos para subir. Os pinos maiores se encaixam nos dentinhos mais baixos e acabam descendo. Quando essas peças formam uma linha reta, abre-te sésamo. Mãos de larápio talentosas alinham os pinos na marra usando a ferramenta improvisada de preferência.

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Demétrius Rafael – um analista de segurança digital que também é instrutor de lockpicking (o nome da prática) – explicou a este Oráculo que fechaduras tetra (que possuem quatro pontas) são particularmente desafiadoras. Além disso, há fabricantes que colocam barreiras de segurança extra nos cadeados, como a empresa brasileira Papaiz.

Ter certa sensibilidade na mão ajuda na hora de executar esse “hack analógico”, mas nada que não possa ser treinado. Existem cadeados transparentes para quem quer se aperfeiçoar no hobby.

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Ficou interessado? A Super só pede uma coisa: que os talentos de MacGyver dos leitores permaneçam só no campo do passatempo.

Pergunta de @joao_hen_, via Instagram.