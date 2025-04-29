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História

De onde vinha o ouro dos egípcios? Havia jazidas na região?

Saiba como eles manipulavam o metal.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 abr 2025, 12h05 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem, em fundo preto, da máscara mortuária do Faraó Tutancâmon.
 (Tarekheikal/Creative Commons)
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De onde vinha o ouro dos egípcios? Havia jazidas na região? Priorizar nos meus resultados Google

Sim. A faixa de terra montanhosa entre o Nilo e o Mar Vermelho é rica em metais preciosos – assim como a região fronteiriça com o Sudão que é conhecida como Núbia. É possível, inclusive, que o nome do local venha da palavra para “ouro” na língua que era falada por lá na Antiguidade: nwb. (Leia esse “w” como um “u”).

O ouro egípcio levava grandes quantidades de prata – mais de 20%, em geral, o que dá algo entre 10k e 18k na nomenclatura atual. Eles não se interessavam por purificar o material, mas sabiam modificá-lo. Por exemplo: há um anel que data de 1350 a.C. cujo metal foi misturado com cobre deliberadamente para obter uma cor avermelhada.

Muitos artefatos de ouro egípcio, logicamente, se perderam ao longo da história nas mãos de contrabandistas, o que dificulta os estudos.

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CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA
Egito
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