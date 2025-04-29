De onde vinha o ouro dos egípcios? Havia jazidas na região?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Sim. A faixa de terra montanhosa entre o Nilo e o Mar Vermelho é rica em metais preciosos – assim como a região fronteiriça com o Sudão que é conhecida como Núbia. É possível, inclusive, que o nome do local venha da palavra para “ouro” na língua que era falada por lá na Antiguidade: nwb. (Leia esse “w” como um “u”).

O ouro egípcio levava grandes quantidades de prata – mais de 20%, em geral, o que dá algo entre 10k e 18k na nomenclatura atual. Eles não se interessavam por purificar o material, mas sabiam modificá-lo. Por exemplo: há um anel que data de 1350 a.C. cujo metal foi misturado com cobre deliberadamente para obter uma cor avermelhada.

Muitos artefatos de ouro egípcio, logicamente, se perderam ao longo da história nas mãos de contrabandistas, o que dificulta os estudos.

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