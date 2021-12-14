Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Saúde

É possível aumentar de estatura depois de se tornar adulto?

Não naturalmente. Mas existe uma cirurgia dolorosa que pode dar um jeito na altura.

Por Maria Clara Rossini 14 dez 2021, 20h33 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Pernas de uma pessoa ao lado de uma fita métrica.
 (rhondasteed.com/Getty Images)
Continua após publicidade
É possível aumentar de estatura depois de se tornar adulto? Priorizar nos meus resultados Google

Não. Ou quase não. O crescimento natural acaba no máximo até os 18 anos e não há terapia hormonal que permita continuá-lo na vida adulta artificialmente.

A culpa é das placas epifisárias: cartilagens que ficam nas extremidades dos ossos longos, como as pernas e os braços, que têm capacidade de crescimento. Durante a infância e adolescência, algumas células das placas epifisárias se multiplicam, enquanto outras aumentam de tamanho. Isso faz com que os ossos (e consequentemente, a pessoa) cresçam. Durante esse período, costuma-se dizer que as placas estão “ativas” ou “abertas”.

Essas células começam a calcificar (endurecer) por volta dos 18 anos graças aos hormônios sexuais, como estrogênio e testosterona. Daí para frente, não tem mais como crescer de forma natural.

Continua após a publicidade

A única opção é uma cirurgia estética cara, dolorosa e invasiva (que surgiu originalmente para igualar o comprimento das pernas em pessoas feridas ou com problemas congênitos). Primeiro, uma armação de metal é posicionada em torno das coxas do paciente e fixada ao fêmur com pinos que penetram na pele. Também existem armações totalmente internas. Então, o médico quebra o fêmur e usa armação para afastar as duas metades do osso um milímetro por dia, forçando-o a cicatrizar mais longo do que antes. Dá para ganhar até 6 cm de altura.

Siga

Nem é preciso dizer que o processo é extremamente doloroso. Após a cirurgia, o paciente ainda deve passar por fisioterapia para evitar complicações. O método Ilizarov foi batizado em homenagem ao médico soviético Gavriil Ilizarov, que descobriu que o osso poderia se regenerar após ser quebrado e propôs maneiras de usar esse princípio na traumatologia.

Continua após a publicidade

Por mais que os vídeos do Tiktok prometam, nenhuma atividade ou alongamento vão aumentar o seu tamanho. O que alguns exercícios podem fazer – como no pilates e RPG – é ajudar a melhorar a postura, dando a impressão de que o indivíduo está mais alto. Fora isso, só na mesa de cirurgia.

Publicidade
TAGS:
altura
cirurgias
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).