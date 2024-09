Alguém pode perder o olfato por ser submetido constantemente a um determinado cheiro ruim? Por exemplo, o chulé do irmão ou o cheiro ruim de um canal mal cuidado….

Bruna Guedes, Rio de Janeiro, RJ

SE LIGA NO BUQUÊ:

Se seu irmão tem uma fazenda de roquefort nas meias, não se preocupe. Ninguém pode perder o olfato desse jeito. O que ocorre é o chamado fenômeno de adaptação, quando as células olfativas param de mandar o estímulo do odor ao cérebro de tanto ficarem expostas ao cheiro ruim.

Ou seja, paramos de sentir o fedor, como explica o otorrinolaringologista José Eduardo Dolci, diretor do disputadíssimo e badalado com mil estrelas douradas do GUIA DO ESTUDANTE curso de medicina da Santa Casa de São Paulo. Isso ocorre com pessoas que vivem próximas a canais fedidos, por exemplo. Mas se a pessoa ficar longe do fudum por algum tempo, ela volta a sentir o cheiro – logo, as células olfativas não foram destruídas.

O indivíduo pode perder o olfato quando inala uma substância muito forte ou tóxica. É o caso de quem aplica sinteco (aquele piso, manja?) ou de quem é usuário de cocaína, por exemplo. “A anatomia explica isso. No teto do nariz estão as células nervosas que recebem as gotículas que vão impregnar e emitir o odor. Essas substâncias fortes destroem essas células”, explica Dolci. A perda de olfato, nesse caso, pode ser temporária ou definitiva – assim como o histórico de rebaixamentos do Fluminense.

