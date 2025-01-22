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Ciência

E se os adultos mantivessem as proporções corporais de bebês?

A imagem seria, no mínimo, bizarra. Veja no infográfico.

Por Maria Clara Rossini 22 jan 2025, 10h00 | Atualizado em 22 jan 2025, 11h06
Imagem de quatro bebês andando em fila.
 (Heide Benser/Getty Images)
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E se os adultos mantivessem as proporções corporais de bebês? Priorizar nos meus resultados Google

A maior diferença seria o tamanho da cabeça. A cachola de um recém-nascido representa um quarto do seu peso total, enquanto em um adulto é apenas um sétimo. Se mantivéssemos as proporções de bebê, a cabeça de um adulto de 80 kg pesaria 20 kg,  três vezes uma bola de boliche.

Se fôssemos bebês gigantes, nossas pernas também seriam mais curtas. Os membros inferiores representam só 37% da altura do bebê, enquanto em adultos o valor é mais próximo de 50%. Em outras palavras: a maior parte da nossa altura viria do tronco e cabeça, e não das pernas. Além disso, nossos braços seriam maiores que as pernas. Veja no infográfico abaixo:

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Infográfico mostrando a proporção de bebês e adultos.
(Arte/Superinteressante)
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O formato da cabeça também mudaria. Bebês têm um rosto menor em comparação ao resto da cabeça, em uma proporção de 1 para 8. Em adultos, essa proporção é de 1 para 2,5. O principal motivo é que as crianças ainda não têm os dentes, mandíbula e trato respiratório amadurecidos. A proporção da face em relação à cabeça cresce à medida que esses traços se desenvolvem.

Fonte: Artigo

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adulto
Bebês
Corpo
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