A maior diferença seria o tamanho da cabeça. A cachola de um recém-nascido representa um quarto do seu peso total, enquanto em um adulto é apenas um sétimo. Se mantivéssemos as proporções de bebê, a cabeça de um adulto de 80 kg pesaria 20 kg, três vezes uma bola de boliche.

Se fôssemos bebês gigantes, nossas pernas também seriam mais curtas. Os membros inferiores representam só 37% da altura do bebê, enquanto em adultos o valor é mais próximo de 50%. Em outras palavras: a maior parte da nossa altura viria do tronco e cabeça, e não das pernas. Além disso, nossos braços seriam maiores que as pernas. Veja no infográfico abaixo:

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O formato da cabeça também mudaria. Bebês têm um rosto menor em comparação ao resto da cabeça, em uma proporção de 1 para 8. Em adultos, essa proporção é de 1 para 2,5. O principal motivo é que as crianças ainda não têm os dentes, mandíbula e trato respiratório amadurecidos. A proporção da face em relação à cabeça cresce à medida que esses traços se desenvolvem.

Fonte: Artigo

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An overview of anatomical considerations of infants and children in the adult world of automobile safety design

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