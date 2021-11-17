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Enzo e Valentina ainda são os nomes mais registrados do Brasil?

Depois da avalanche de memes, esses nomes não são mais os favoritos dos pais brasileiros

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 nov 2021, 12h52
Foto de dois bebês dormindo.
 (Westend61/Getty Images)
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Enzo e Valentina ainda são os nomes mais registrados do Brasil? Priorizar nos meus resultados Google

Não. O nome composto Enzo Gabriel foi o primeiro lugar da lista masculina em 2018 e 2019, mas sequer aparece no top 10 de 2020, ano pandêmico em que o campeão foi um clássico bíblico bem mais regrado: Miguel, com 27.371 ocorrências.

Entre as meninas, Helena levou o primeiro lugar de 2020 com 22.166 certidões, seguido de Alice (20.118) e Laura (17.572). Valentina ficou em quarto (13.637). Foi uma recuperação lendária: em 2019, o nome favorito da zoeira ficou em 16º (4.885), atrás de todas as variações imagináveis de Marias: Cecílias, Júlias e Claras, como a autora da pergunta.

Nem Enzo nem Valentina aparecem no top 10 de nomes mais registrados da década de 2010 a 2020: Miguel e Maria Eduarda ficaram na pole position dos últimos dez anos.

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Fonte: Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen)

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