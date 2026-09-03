Humanos têm feromônios sexuais? Eles influenciam a atração?
Se algum perfume diz que contém “feromônios sexuais”, pode desconfiar.
Não, até onde sabemos. A ciência nunca identificou, de forma conclusiva, feromônios em humanos.
Grosso modo, os feromônios são substâncias liberadas por um indivíduo que causam alguma mudança de comportamento em outro indivíduo da mesma espécie. Essas respostas “vêm de fábrica”, e não são aprendidas ao longo da vida.
Entre as formigas, por exemplo, eles servem para marcar trilhas. Já as abelhas-rainhas utilizam feromônios para regular o comportamento das operárias.
Os feromônios sexuais, em específico, são aqueles que atraem parceiros para o acasalamento. Eles até existem em alguns mamíferos: os lêmures-de-cauda-anelada, por exemplo, esfregam uma secreção fedorenta na cauda para atrair as fêmeas.
Cientistas procuram feromônios em humanos há décadas, sem sucesso. Substâncias relacionadas ao seio materno, ao ciclo menstrual, ao suor e à urina já foram estudadas, mas não cumprem os critérios para serem classificadas como feromônios. As reações estimuladas por esses cheiros parecem ser aprendidas e individuais, e não inatas do organismo. Para ser considerada um feromônio sexual, a substância deve provocar uma resposta semelhante em diferentes indivíduos, mesmo que eles nunca tenham se encontrado antes.
Se algum perfume diz que contém “feromônios sexuais”, pode desconfiar.