Humanos têm feromônios sexuais? Eles influenciam a atração?

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Introdução A ciência tem procurado por décadas, mas não há evidências conclusivas de que feromônios existam em humanos. Enquanto em animais eles guiam comportamentos inatos, as reações humanas a cheiros parecem ser aprendidas e individuais, não cumprindo os critérios de uma resposta universal. Entenda a diferença e por que alguns perfumes podem enganar.

Principais Tópicos





Feromônios não foram conclusivamente identificados em humanos. São substâncias que causam mudanças de comportamento inatas em membros da mesma espécie. Existem em animais como formigas, abelhas e lêmures-de-cauda-anelada. Respostas humanas a cheiros são aprendidas, não inatas como feromônios. Perfumes que alegam conter feromônios sexuais são questionáveis.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Não, até onde sabemos. A ciência nunca identificou, de forma conclusiva, feromônios em humanos.

Grosso modo, os feromônios são substâncias liberadas por um indivíduo que causam alguma mudança de comportamento em outro indivíduo da mesma espécie. Essas respostas “vêm de fábrica”, e não são aprendidas ao longo da vida.

Entre as formigas, por exemplo, eles servem para marcar trilhas. Já as abelhas-rainhas utilizam feromônios para regular o comportamento das operárias.

Os feromônios sexuais, em específico, são aqueles que atraem parceiros para o acasalamento. Eles até existem em alguns mamíferos: os lêmures-de-cauda-anelada, por exemplo, esfregam uma secreção fedorenta na cauda para atrair as fêmeas.

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De onde vem o “cheiro de chuva”?

Cientistas procuram feromônios em humanos há décadas, sem sucesso. Substâncias relacionadas ao seio materno, ao ciclo menstrual, ao suor e à urina já foram estudadas, mas não cumprem os critérios para serem classificadas como feromônios. As reações estimuladas por esses cheiros parecem ser aprendidas e individuais, e não inatas do organismo. Para ser considerada um feromônio sexual, a substância deve provocar uma resposta semelhante em diferentes indivíduos, mesmo que eles nunca tenham se encontrado antes.

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Se algum perfume diz que contém “feromônios sexuais”, pode desconfiar.

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