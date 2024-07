O que vem depois do terabyte?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Na sequência, temos o petabyte, o exabyte, o zettabyte, o yottabyte, o ronnabyte e o quettabyte – sendo quetta o maior prefixo acordado no Sistema Internacional de Medidas (SI).

Para entender o significado dessa porção de nomes, precisamos começar no primeiro e mais conhecido prefixo, o quilo. Ele equivale a adicionar três zeros a um número. Ou seja: 1000 gramas (g) são 1 quilograma (kg).

Todos os nomes que vêm depois vão adicionando mais três zeros. Megagramas são seis zeros (ou seja, 1 milhão de gramas), gigagramas são nove zeros (1 bilhão de gramas), teragramas são doze zeros (1 trilhão de gramas) e assim por diante.

O interessante é que esses prefixos têm versões do “mundo invertido”, para indicar quantidades minúsculas. O quetta representa um número com trinta zeros, enquanto seu oposto, o quecto, consiste em um número decimal com trinta zeros depois da vírgula. Dá só uma olhada na lista:

quetta (Q) | 1030 ou 1000000000000000000000000000000

ronna (R) | 1027 ou 1000000000000000000000000000

yotta (Y) | 1024 ou 1000000000000000000000000

zetta (Z) | 1021 ou 1000000000000000000000

exa (E) | 1018 ou 1000000000000000000

peta (P) | 1015 ou 1000000000000000

tera (T) | 1012 ou 1000000000000

giga (G) | 109 ou 1000000000

mega (M) | 106 ou 1000000

quilo (k) | 103 ou 1000

milli (m) | 10−3 ou 0,001

micro (μ) | 10−6 ou 0,000001

nano (n) | 10−9 ou 0,000000001

pico (p) | 10−12 ou 0,000000000001

femto (f) | 10−15 ou 0,000000000000001

atto (a) | 10−18 ou 0,000000000000000001

zepto (z) | 10−21 ou 0,000000000000000000001

yocto (y) | 10−24 ou 0,000000000000000000000001

ronto (r) | 10−27 ou 0,000000000000000000000000001

quecto (q) | 10−30 ou 0,000000000000000000000000000001