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Sociedade

Os jogadores do Mundial de Clubes tiveram facilidades para tirar o visto americano?

Mesmo se você for uma estrela do esporte, o visto norte-americano não é garantia. Conheça os detalhes do processo pelo qual os atletas passam para jogar em competições no país.

Por Bela Lobato 19 ago 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem de uma mão carimbando um passaporte azul.
 (gchutka/Getty Images)
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Os jogadores do Mundial de Clubes tiveram facilidades para tirar o visto americano? Priorizar nos meus resultados Google

Não exatamente. Atletas que precisam comparecer a competições esportivas nos EUA solicitam vistos da categoria P-1. Cada categoria (como de turismo, estudante ou trabalho) tem exigências e calendário de prazos próprios. 

Por isso, o visto para estudante pode sair mais rapidamente do que o de turista, e o para atletas em competições pode ser ainda mais breve. Segundo Marcelo Pinto, diretor da agência Mundo dos Vistos, se tudo estiver correto no preenchimento dos dados, no prazo, na categoria escolhida e na entrevista com o oficial, é improvável que o visto seja negado. 

Em torneios internacionais de futebol, a FIFA e o comitê organizador local coordenam a parte logística e protocolam uma petição nos serviços de imigração. Mesmo assim, todos os candidatos precisam passar pelo processo completo de aplicação, com formulários e entrevista com o oficial de imigração. O aval das organizações facilita, mas não garante a aprovação do visto. 

No caso do zagueiro argentino Ayrton Costa, do Boca Juniors, que teve o visto negado para participar do Mundial de Clubes de 2025, o entrave pode ter sido o seu antecedente criminal. Embora a Embaixada dos EUA não tenha dado detalhes, é provável que tenha sido porque Costa está em liberdade temporária após ter sido acusado de ter cometido um roubo qualificado em 2018. 

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O imbróglio terminou quando o jogador conseguiu uma autorização especial da Embaixada dos EUA para participar da competição. A viagem bem-sucedida, entretanto, não foi suficiente para impedir a decepcionante campanha do Boca Juniors, que terminou o Mundial de Clubes sem nenhuma vitória.
Pergunta de Helena Ivanfy, de Curitiba (PR)

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EUA
Futebol
Imigração
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