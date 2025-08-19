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Não exatamente. Atletas que precisam comparecer a competições esportivas nos EUA solicitam vistos da categoria P-1. Cada categoria (como de turismo, estudante ou trabalho) tem exigências e calendário de prazos próprios.

Por isso, o visto para estudante pode sair mais rapidamente do que o de turista, e o para atletas em competições pode ser ainda mais breve. Segundo Marcelo Pinto, diretor da agência Mundo dos Vistos, se tudo estiver correto no preenchimento dos dados, no prazo, na categoria escolhida e na entrevista com o oficial, é improvável que o visto seja negado.

Em torneios internacionais de futebol, a FIFA e o comitê organizador local coordenam a parte logística e protocolam uma petição nos serviços de imigração. Mesmo assim, todos os candidatos precisam passar pelo processo completo de aplicação, com formulários e entrevista com o oficial de imigração. O aval das organizações facilita, mas não garante a aprovação do visto.

No caso do zagueiro argentino Ayrton Costa, do Boca Juniors, que teve o visto negado para participar do Mundial de Clubes de 2025, o entrave pode ter sido o seu antecedente criminal. Embora a Embaixada dos EUA não tenha dado detalhes, é provável que tenha sido porque Costa está em liberdade temporária após ter sido acusado de ter cometido um roubo qualificado em 2018.

O imbróglio terminou quando o jogador conseguiu uma autorização especial da Embaixada dos EUA para participar da competição. A viagem bem-sucedida, entretanto, não foi suficiente para impedir a decepcionante campanha do Boca Juniors, que terminou o Mundial de Clubes sem nenhuma vitória.

Pergunta de Helena Ivanfy, de Curitiba (PR)

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