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Ciência

Podemos usar outras ervas amargas na produção de cerveja em vez de lúpulo?

A cerveja existe há 13 mil anos, mas o lúpulo só foi introduzido mil anos atrás.

Por Maria Clara Rossini 9 out 2026, 12h34
Agrupamento de lúpulos verdes frescos sobre uma superfície de madeira clara com textura rústica, em close-up
 (Markus Spiske/Unsplash)
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Podemos usar outras ervas amargas na produção de cerveja em vez de lúpulo? Priorizar nos meus resultados Google

Sim. O lúpulo nem sempre foi obrigatório na cerveja. A bebida fermentada surgiu 13 mil anos atrás, e o lúpulo só se popularizou há mil anos.

Na Idade Média, por exemplo, as cervejeiras usavam uma mistura de ervas chamada gruit para dar amargor à bebida. A mistura podia incluir artemísia, zimbro, erva-de-são-joão e outras ervas que agradassem o consumidor. Cada fabricante tinha sua receita.

A curiosa origem do Moscow Mule (que não é russo)

A mudança do gruit para o lúpulo começou por volta do século 11, quando se descobriu que a cerveja feita com lúpulo durava mais tempo, podendo ser comercializada e transportada para locais mais distantes. Era resultado das propriedades antibacterianas do lúpulo.

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O lúpulo desempenha diferentes funções na cerveja. Uma delas é dar o amargor característico da bebida por meio dos α-ácidos, compostos químicos encontrados nas glândulas de resina das flores de lúpulo. 

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Quando fervidos no processo de fabricação da cerveja, esses ácidos passam por uma reação química chamada isomerização. Eles se tornam iso-α-ácidos, que conferem amargor e ação antimicrobiana à bebida. O famoso IBU (International Bitterness Units), que mede o amargor da cerveja, é calculado com base nos iso-α-ácidos.

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Um estudo feito pela Unesp em 2018 avaliou o uso de cinco plantas amargas (e brasileiras) na fabricação de cerveja: carqueja, quina, pau-tenente, guatambu e alcachofra. Todas elas mantiveram as características físico-químicas da cerveja, como teor alcoólico, o que indica que poderiam ser usadas.

Essas ervas não produzem os α-ácidos. Com elas, o amargor da cerveja vem de outras substâncias, como os flavonoides e terpenos, no caso da carqueja; e quassinoides, no caso do pau-tenente. Essas substâncias não são antibacterianas – mas isso não seria um problema para a indústria, já que hoje todas as bebidas passam pelo processo de pasteurização.

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Em um teste de degustação com 100 participantes, a cerveja preferida foi a feita com carqueja, que apresentou um aroma herbal. A que menos agradou foi a bebida de alcachofra, considerada muito amarga.

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Pergunta de @brancoflamengo, via Instagram.

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Fonte: artigo “Utilização de plantas amargas em substituição ao lúpulo na produção de cerveja artesanal tipo american lager

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TAGS:
BEBIDA ALCOÓLICA
Cerveja
lúpulo
plantas
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