Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
História

Por que a constelação Cruzeiro do Sul está invertida na bandeira do Brasil?

Você já tinha reparado? Saiba qual é a justificativa do idealizador da bandeira.

Por Maria Clara Rossini 29 abr 2026, 12h00
Imagem de três bandeiras do Brasil tremulando ao vento.
 (Rarrarorro/Getty Images)
Continua após publicidade
Por que a constelação Cruzeiro do Sul está invertida na bandeira do Brasil? Priorizar nos meus resultados Google

Não é só o Cruzeiro do Sul: o céu todo está invertido. Um decreto de 1889 estabelece que as constelações “devem ser consideradas como vistas por um observador situado fora da esfera celeste”. Em outras palavras, todas as constelações estão espelhadas na bandeira nacional.

Essa “esfera celeste” é metafórica. Ela considera que todas as estrelas estariam costuradas em um pano gigante no céu, e que seria possível virar o tecido para vê-lo do avesso. Na realidade, tal visão não existe.

O céu invertido aparece desde a primeira proposta de bandeira nacional. Ela foi apresentada por Raimundo Teixeira Mendes quatro dias após a Proclamação da República, em 19 de novembro de 1889. Teixeira Mendes era filósofo e divulgador das ideias positivistas de Auguste Comte, que valoriza o conhecimento científico como forma de atingir o progresso.

3004-Oraculo-layout_site6
Esboço da Bandeira Nacional apresentada por Raimundo Teixeira Mendes em 1889 (Reprodução/Wikimedia Commons)

A bandeira foi criticada logo após sua divulgação, em especial pela disposição aparentemente errada das estrelas do Cruzeiro do Sul. Teixeira Mendes publicou textos justificando suas escolhas estéticas e filosóficas para o estandarte nacional. Segundo o filósofo, era preciso representar um céu “idealizado”, como se visto a partir do infinito. Dessa forma, as constelações aparecem invertidas.

Siga
Continua após a publicidade

A disposição das estrelas na bandeira corresponde ao céu do Rio de Janeiro às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889, data da Proclamação da República. Quando um estado da federação é criado, uma nova estrela é adicionada à bandeira seguindo essa regra.

Mesmo assim, a distância entre as estrelas na bandeira não é proporcional ao que é visto no céu – se fosse assim, elas ficariam muito próximas entre si e comprometeriam o design e estética do estandarte.  

Calendário astronômico: o melhor do céu em 2026

Continua após a publicidade

Curiosidade: outros países que trazem o Cruzeiro do Sul em suas bandeiras são a Austrália, Papua Nova Guiné, Samoa e Nova Zelândia (apesar de esta última excluir a estrela Epilson, a menos brilhante das cinco). O Brasil é o único país em que a constelação aparece invertida na bandeira.

Nas Armas Nacionais da República, por outro lado, o Cruzeiro do Sul aparece em sua disposição original como vista da Terra, com a Epilson representada à esquerda.

Imagem do brasão das Armas Nacionais do Brasil.
(Reprodução/Portal do Governo Brasileiro/Wikimedia Commons)
Continua após a publicidade

Pergunta de Felipe G. Nishimura, via email

Publicidade
TAGS:
bandeiras
Brasil
design
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).