Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Por causa dos restos de comida acumulados entre os dentes, que se tornam um criadouro de bactérias e forçam seu sistema imunológico a reagir com uma inflamação. Dai, a gengiva fica avermelhada, inchada e sensível, e pode sangrar.

A Associação Brasileira de Periodontia recomenda a escovação no mínimo duas vezes ao dia e o uso diário de fio dental, mesmo que o gosto de sangue dê aflição.

“O problema é que a maioria dos pacientes, quando vê o sangramento, acha que é melhor parar de limpar. E aí começa um círculo vicioso”, explica Giuseppe Alexandre Romito, professor de periodontia na Universidade de São Paulo (USP).

Continua após a publicidade

Na verdade, é justamente quando as gengivas estão sangrando que você deve caprichar na limpeza bucal. Isso não significa aplicar mais força, e sim aumentar a frequência.

Continua após a publicidade