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Saúde

Por que a gengiva sangra às vezes ao passar o fio dental?

Justamente pela falta de limpeza, caro leitor.

Por Bruno Carbinatto 8 abr 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Ilustração cômica de quatro dentes. Os dois da direita sentem um choque, enquanto o fio dental passa entre eles.
 (incomible/Getty Images)
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Por que a gengiva sangra às vezes ao passar o fio dental? Priorizar nos meus resultados Google

Por causa dos restos de comida acumulados entre os dentes, que se tornam um criadouro de bactérias e forçam seu sistema imunológico a reagir com uma inflamação. Dai, a gengiva fica avermelhada, inchada e sensível, e pode sangrar.

A Associação Brasileira de Periodontia recomenda a escovação no mínimo duas vezes ao dia e o uso diário de fio dental, mesmo que o gosto de sangue dê aflição.

“O problema é que a maioria dos pacientes, quando vê o sangramento, acha que é melhor parar de limpar. E aí começa um círculo vicioso”, explica Giuseppe Alexandre Romito, professor de periodontia na Universidade de São Paulo (USP).

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Na verdade, é justamente quando as gengivas estão sangrando que você deve caprichar na limpeza bucal. Isso não significa aplicar mais força, e sim aumentar a frequência.

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