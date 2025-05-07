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Tecnologia

Por que alguns SMS de verificação demoram tanto para chegar?

Entenda como funciona o sistema de verificação de dois fatores.

Por Maria Clara Rossini 7 Maio 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem de um smartphone com ícones de bate-papo com mensagens pop-up sobre fundo azul.
 (Andriy Onufriyenko/Getty Images)
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Por que alguns SMS de verificação demoram tanto para chegar? Priorizar nos meus resultados Google

Provavelmente por problema de congestionamento nos servidores. O delay pode ser culpa da operadora de celular (TIM, VIVO, Claro etc.), mas normalmente é da própria empresa que fornece o serviço de verificação por SMS. Se há muitos pedidos de processamento – por exemplo, várias pessoas solicitando códigos de verificação ao mesmo tempo quando chegam ao trabalho, às 9h da manhã – as máquinas demoram um pouco mais para enviá-los.

Antes de entrar a fundo, uma recapitulação: os SMS de verificação servem para reforçar a segurança quando você faz o login em algum site ou aplicativo. Um levantamento da

LastPass mostra que 62% das pessoas usam a mesma senha em vários sites, e metade delas não muda a senha após um vazamento de dados. Assim fica difícil.

É mais raro que um hacker tenha acesso ao seu celular, então muitos sites enviam um código por SMS para garantir que o dono da conta é quem está tentando acessá-la. Um site que deseja empregar esse método contrata o serviço de uma outra empresa que se encarrega de enviar os SMS ao destino correto.

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Serviços de verificação em duas etapas mais baratos tendem a fornecer menos capacidade de processamento e podem sucumbir à quantidade de torpedos (rs, lembra deles?) que o cliente precisa.

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Também pode ser que os servidores da própria operadora estejam sobrecarregados – em horários de pico, por exemplo – e atrasem a mensagem. Ela também deve demorar se você estiver em outro país, ou se estiver com a conexão ruim.

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Fonte: twilio

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TAGS:
celular
Internet
sms
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