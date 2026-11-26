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Introdução O termo ‘comédia’ na Idade Média tinha sentido diferente do atual. Inspirado por Aristóteles, Dante Alighieri batizou sua obra-prima com base na estrutura da trama: uma jornada que começa no inferno e termina no paraíso, misturando elementos sublimes a momentos surpreendentemente cômicos.

Principais Tópicos





Definição medieval: comédia era uma narrativa com início ruim e desfecho positivo Influência da Poética de Aristóteles sobre personagens comuns e plebeus Contraponto à tragédia clássica, reservada a nobres e com finais infelizes Trajetória da obra que parte literalmente do inferno até atingir o paraíso Presença de ironia e humor escatológico em trechos sombrios do texto

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Porque “comédia”, naquela época, tinha outro significado.

Dante intitulou o livro pensando na descrição de Aristóteles e na definição medieval do termo “comédia”, que é uma história sobre pessoas comuns que começa em um momento ruim, mas termina bem. É o caso de A Divina Comédia, que literalmente começa no inferno e termina no paraíso.

O oposto a esse tipo de história é a “tragédia”, que começa bem e termina para baixo.

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Essa divisão foi proposta na obra Poética, escrita por Aristóteles entre de 335 a.C. e 323 a.C. Para o filósofo, as tragédias falam sobre os grandes atos feitos por personagens nobres e ilustres, enquanto as comédias focam em personagens comuns e falhos, plebeus, sem grandes virtudes ou status de nobreza.

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Isso não significa, porém, que Dante não fosse engraçadinho às vezes: há trechos bem humorados na Divina Comédia. “Na pior parte do inferno, à medida que a gente avança, aparece a figura de um diabo quase cômico, que faz coisas tipo soltar puns – e Dante não tem nenhum problema em misturar o estilo sublime com o estilo plebeu”, diz Maria Cecilia Casini, docente de Literatura Italiana na FFLCH-USP.

Pergunta de Tiago Cruz Viana de Oliveira, Fortaleza (CE)

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