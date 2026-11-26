Por que, apesar de não ser uma obra de humor, o livro “A Divina Comédia” tem esse nome?
A resposta tem a ver com Aristóteles.
Porque “comédia”, naquela época, tinha outro significado.
Dante intitulou o livro pensando na descrição de Aristóteles e na definição medieval do termo “comédia”, que é uma história sobre pessoas comuns que começa em um momento ruim, mas termina bem. É o caso de A Divina Comédia, que literalmente começa no inferno e termina no paraíso.
O oposto a esse tipo de história é a “tragédia”, que começa bem e termina para baixo.
Essa divisão foi proposta na obra Poética, escrita por Aristóteles entre de 335 a.C. e 323 a.C. Para o filósofo, as tragédias falam sobre os grandes atos feitos por personagens nobres e ilustres, enquanto as comédias focam em personagens comuns e falhos, plebeus, sem grandes virtudes ou status de nobreza.
Isso não significa, porém, que Dante não fosse engraçadinho às vezes: há trechos bem humorados na Divina Comédia. “Na pior parte do inferno, à medida que a gente avança, aparece a figura de um diabo quase cômico, que faz coisas tipo soltar puns – e Dante não tem nenhum problema em misturar o estilo sublime com o estilo plebeu”, diz Maria Cecilia Casini, docente de Literatura Italiana na FFLCH-USP.
Pergunta de Tiago Cruz Viana de Oliveira, Fortaleza (CE)