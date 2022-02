Por que as frutas começam verdes e ficam coloridas conforme amadurecem?

Frutas são pacotinhos de açúcar, e açúcar é um negócio que planta fabrica do zero, usando luz do Sol e gás carbônico captado da atmosfera – a fotossíntese. Para isso, ela precisa do pigmento clorofila, de cor verde.

Uma vez terminada a formação da polpa açucarada (e estando a semente pronta lá dentro), entra em ação um hormônio gasoso chamado etileno, que dá o sinal da maturação. A clorofila é quebrada por enzimas e substituída por pigmentos como carotenos (alaranjados; note que cenoura é carrot em inglês) e antocianinas (vermelhos e roxos).

Essas cores vivas foram selecionadas naturalmente por atraírem animais – que chegam pelo açúcar, mas acabam espalhando, de quebra, as sementes.

Pergunta de Luiz Fernando, via email

