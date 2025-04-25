Por que continua fazendo calor à noite se o Sol já foi embora?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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A superfície da Terra e a água do mar absorvem luz solar durante o dia. À noite, esse calorzinho vai sendo liberado de volta na atmosfera na forma de radiação infravermelha, e sobe até escapar para o vácuo do espaço.

Parte da radiação, porém, não chega a sair da Terra: fica retida por moléculas como o gás carbônico (CO 2 ) e o metano (CH 4 ). Daí eles se chamarem gases de efeito estufa: é como se estivéssemos sob uma redoma.

Em doses saudáveis, o efeito estufa é fundamental para a vida na Terra. Ele evita que as noites sejam insuportavelmente frias, e mantém a temperatura média do globo em um patamar agradável de 14 °C (no século 21, graças à poluição, já estamos em 15 °C — e a tendência é piorar). Sem o dito-cujo, seriam 18 °C negativos.

O tanto exato de calorzinho noturno em cada lugar do globo, é claro, flutua conforme particularidades geográficas: cidades litorâneas são abafadas à noite porque a água do mar é eficaz em guardar calor, enquanto as areias de um deserto esfriam rápido e causam noites congelantes.

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Um céu nublado, por sua vez, é ótimo em evitar que o infravermelho escape enquanto você dorme.

@pretopratararo, via Instagram

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Fonte: texto “Atmospheric controllers of local nighttime temperature”, da Universidade Estadual da Pennsylvania.