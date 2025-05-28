Por que descendentes de alemães são chamados de “teuto-brasileiros”?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Na Antiguidade, várias tribos celtas e germânicas habitavam o território que hoje é a Alemanha. Os teutões eram uma delas – e deram origem ao “teuto”. A confederação dos alamanos (que deu origem ao nome “Alemanha”) também. Assim como os saxões: na Finlândia, até hoje, o país é chamado de Saksa por causa deles.

Esses são exônimos: nomes dados por gente de fora e carregados de preconceitos – neste caso, usar “saxão” ou “teutão” ou “alamano” como uma etiqueta genérica para qualquer falante de línguas germânicas.

O nome “teutão” deriva da forma arcaica

Continua após a publicidade

*tewtéh₂-, que vem do proto-indoeuropeu (uma língua de milênios atrás que deu origem ao germânico arcaico, ao latim, ao grego etc.) e significava “povo”. Essa mesma palavra, por outro caminho de transformações fonéticas, deu origem a deutsch.

Ou seja: Deutschland, que é o nome da Alemanha em alemão, significa “terra do povo”.

Continua após a publicidade

O território que hoje chamamos de Alemanha passou a maior parte de sua história sem unidade política – o famosíssimo chanceler Otto von Bismarck unificou o país em 1871, costurando uma colcha de retalhos que consistia em 25 pequenos reinos distintos.

Continua após a publicidade

Ou seja: pela maior parte da História, não houve um gentílico com que todos os habitantes daquela região concordassem. Por isso, era natural que a população dos outros estados-nação da vizinhança acabasse bolando seus próprios nomes para se referir ao conjunto de povos que hoje entendemos como alemães.

O mais divertido dos exônimos alemães talvez seja o usado em países como a Polônia (“Nyemci”) ou a Ucrânia (“Niméččyna”). Ele deriva da antiga palavra eslava

Continua após a publicidade

*němьcь, que significava “mudo” e se referia ao fato de que os eslavos não entendiam o que os germânicos diziam.