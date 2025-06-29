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História

Por que o primeiro signo do zodíaco, Áries, começa em março, não janeiro?

Começar o ano em janeiro é uma moda relativamente recente. Na época dos babilônios, o calendário funcionava de outro jeito.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem, em fundo amarelo, de dado de astrologia verde com símbolo do zodíaco de Áries em destaque.
 (Manuta/Getty Images)
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Por que o primeiro signo do zodíaco, Áries, começa em março, não janeiro? Priorizar nos meus resultados Google

Porque essa era a data do festão de ano-novo dos Babilônios, uma esbórnia de onze dias chamada Akitu. O equinócio que marca a chegada da primavera no hemisfério norte cai nos dias 20 ou 21 de março e era importante para as sociedades agrárias da Antiguidade: eles finalmente tinham a oportunidade de plantar algum alimento após três meses de temperaturas negativas e árvores peladas. Fazia muito sentido pôr o Révellion ali. 

Por outro lado, não há o que comemorar no solstício de 21 de dezembro, que marca o auge do inverno na metade norte da Terra e deu origem ao nosso Natal. Mesmo Roma seguiu o hábito mesopotâmico até o ano 45 antes de Cristo, quando Júlio César implantou o calendário juliano: “dezembro” tem esse nome porque costumava ser o décimo mês, e não o décimo-segundo.

Foram os Babilônios que lançaram as bases da astronomia e da astrologia como a conhecemos – e a influência ficou. Não é coincidência que a Páscoa, até hoje, esteja associada a renascimento (Cristo no terceiro dia) e fertilidade (ovos, que originalmente não eram de chocolate): trata-se de uma derivação cristã dessa festa muito mais antiga, que celebrava a volta cíclica da vida após três meses de nevasca. 

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Mais especificamente, a Páscoa como a conhecemos nasceu atrelada a um feriado judeu que já rolava em março – o Pessach (“passagem”), que é a comemoração do Êxodo narrado no Velho Testamento –, e alguns historiadores argumentam que a tradição do Pessach deriva justamente de um festival primaveril canaanita que celebrava a colheita da cevada.  

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Pergunta de @tai_hanne, via Instagram. 

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Fonte: livro The development and symbolism of Passover, de Tamara Prosic; Enciclopédia Britânica.

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Astrologia
calendário
História Antiga
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