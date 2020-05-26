Por que o som do fone de ouvido não se espalha pelo ambiente?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Mas é claro que espalha. Basta que o volume esteja alto o suficiente, e usuários de transporte público sabem bem disso.

A questão é que o volume não precisa (nem deve) ser tão alto. Porque os fones ficam tão próximos dos seus tímpanos que qualquer som, por mais baixinho que pareça da perspectiva de quem está do seu lado, ainda soará extremamente alto para você.

Só para dar uma ideia: um amplificador de guitarra com potência de 100 watts abastecendo um gabinete com quatro alto-falantes de 12 polegadas (30 cm) de diâmetro alcança 110 decibéis com facilidade se o guitarrista estiver a um metro de distância. Esse é um equipamento comum para músicos profissionais.

110 decibéis equivalem a um Boeing decolando a 60 metros de distância. O suficiente para danificar sua audição permanentemente se você passar muito tempo fazendo cosplay do Hendrix.

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Por isso, a maior parte dos fones precisa de uma potência bem mais humilde que a usada no exemplo acima para alcançar um volume confortável. Algo entre 10 e 20 milésimos de watt, o que equivale a um amplificador de 10 ou 20 watts a 1 metro de distância. Do tipo que é usado por guitarristas iniciantes para praticar no quarto sem incomodar os vizinhos (e sem estourar os próprios tímpanos).