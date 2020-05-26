Por que o som do fone de ouvido não se espalha pelo ambiente?
Mas é claro que espalha. Basta que o volume esteja alto o suficiente.
Mas é claro que espalha. Basta que o volume esteja alto o suficiente, e usuários de transporte público sabem bem disso.
A questão é que o volume não precisa (nem deve) ser tão alto. Porque os fones ficam tão próximos dos seus tímpanos que qualquer som, por mais baixinho que pareça da perspectiva de quem está do seu lado, ainda soará extremamente alto para você.
Só para dar uma ideia: um amplificador de guitarra com potência de 100 watts abastecendo um gabinete com quatro alto-falantes de 12 polegadas (30 cm) de diâmetro alcança 110 decibéis com facilidade se o guitarrista estiver a um metro de distância. Esse é um equipamento comum para músicos profissionais.
A maior parte das pessoas não ouve música a apenas um metro de distância dos alto-falantes. Essa é uma distância muito pequena, que seria bastante incômoda.