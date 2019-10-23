Por que objetos de plástico ficam esbranquiçados quando são torcidos?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Plásticos são polímeros, e, portanto, formados por longas cadeias de moléculas simples, feitas de átomos de carbono e hidrogênio. Em algumas regiões, chamadas amorfas, esses cordões de moléculas ficam bagunçados. Em outras, chamadas cristalinas, ficam organizadas em um padrão geométrico, como soldados marchando em formação.

Quando você torce algo feito de plástico (como um canudinho, por exemplo), você cristaliza as áreas amorfas na marra: os longos polímeros são obrigados a se organizar na direção em que você exerceu a força. Esse grau de cristalização é ainda maior do que o que já existia nas regiões naturalmente cristalizadas. Essa mudança em escala microscópica faz com que o plástico passe a espalhar luz de todos os comprimentos de onda visíveis – que, misturados, dão na luz branca.

Fonte: Wolney Netto Júnior, chefe do Departamento de plásticos do Cotuca-Unicamp; Tailoring the Mechanical Properties of Amorphous Polymers.

Pergunta de @jacksonfisica, via Instagram

