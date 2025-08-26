Por que os cachorros cheiram o traseiro uns dos outros?
É como se fosse a rede social deles.
Para detectar feromônios de outros cães. É com essa fungada que eles identificam território, estabelecem dominância e coletam informações sobre outros animais.
Glândulas próximas ao ânus do cão guardam um coquetel químico com moléculas que variam de acordo com a genética, a alimentação e o sistema imunológico do animal – o que torna o odor de cada um único. Por ficarem guardadas no bumbum, essas moléculas também são espalhadas com as fezes do animal, como se ele deixasse um cartão de visitas em todo lugar que faz cocô.
Os cachorros têm uma estrutura específica dentro do nariz que serve para detectar esses sinais químicos chamada órgão vomeronasal. Essa parte do sistema olfativo deles envia informações decodificadas diretamente para o cérebro, sem que outros odores atrapalhem no ritual do cheira-cheira.
Pergunta de Anderson Voltolini, cidade não identificada.