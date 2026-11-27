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Porque a água suja iria… sujá-los. A maioria dos data centers usa água para alimentar um sistema de resfriamento que impede o superaquecimento dos componentes estruturais. Essa água circula em tubos: em alguns casos ela evapora e em outros circula internamente várias vezes. De qualquer jeito, não demoraria nada para que a sujeira – ou o sal da água salgada, por exemplo – se acumulasse rapidamente.

“Longe de ser uma questão estética, a água suja pode ser um problema físico, químico e de confiabilidade”, afirma Charles Domingues, químico e conselheiro da Abrava (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento). Ele explica que esses contaminantes podem provocar reações químicas, obstruir tubulações, enferrujar estruturas e favorecer a formação de colônias de microrganismos.

Em geral, os data centers são abastecidos com água do sistema público comum, o mesmo usado pela maioria das casas, comércios e indústrias.

“O circuito é abastecido com água tratada, que pode receber produtos específicos para evitar corrosão, formação de depósitos e proliferação de microrganismos. Essa água circula pelas tubulações, transporta o calor dos equipamentos até um sistema que o dissipa e depois retorna para repetir o processo”, explica Luis Tossi, vice-presidente da Associação Brasileira de Data Centers.

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O que são as “terras raras”?

Não há dados brasileiros sobre qual proporção dos data centers usa água potável para resfriamento. O que se sabe é que, por aqui, cerca de 80% deles usam sistemas fechados, em que o consumo de água é menor – e apenas 20% usam sistemas abertos, em que a água evapora (1).

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“A grande vantagem [do sistema fechado] é que a água pode continuar circulando por longos períodos, com manutenção e reposições ocasionais. Dependendo da tecnologia utilizada para dissipar o calor, o consumo de água pode ser bastante reduzido”, afirma Tossi.

“Independentemente do sistema em uso – se semiaberto com retorno, fechado ou uma combinação dos dois – a água circula continuamente e está em contato direto e permanente com o condensador, trocadores de calor, tubulações e bombas de circulação”, explica Domingues. “É nessa interface [de água e metal] que se decide a vida útil do sistema.”

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O consumo de água dos data centers brasileiros ainda é pequeno em comparação ao volume consumido por outras atividades no país inteiro, mas pode causar impactos locais. Pesquisadores temem que, em regiões que já sofrem com escassez de água, os data centers compitam com humanos pela água. (2)

Já existem iniciativas, entretanto, que resfriam data centers com águas “recicladas”, ou seja, esgoto tratado. O Google afirma usar água reciclada ou não potável em mais de 25% dos seus (3). Já a Amazon Web Services (AWS), a maior plataforma de computação em nuvem do mundo, afirma usar água reciclada em 26 de seus data centers no mundo, e planeja incluir o uso em outros 130 (4). A empresa não revela quantos data centers possui, mas estima-se que sejam 900 (5). Até o momento, o uso de água recuperada é a exceção.

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Há, entretanto, um uso interessante que é o inverso da sua pergunta, Cláudio. Alguns estudos examinam a possibilidade de transformar o calor gerado pelos data centers em energia, e usá-la para tratar efluentes ou dessalinizar água – processos que geralmente são caros, pelo consumo intensivo de energia. Daí, essa água tratada poderia alimentar o sistema de refrigeração do seu próprio data center. (6) (7)

Fontes: (1) Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, 2025; (2) texto “Especialistas alertam para alto consumo de água por data centers em meio a incentivos do governo para atração de projetos”, Jornal da Unesp; (3) texto “Our commitment to climate-conscious data center cooling”, do Google, 2022; (4) texto “Advancing water stewardship at AWS: New water withdrawals data now available in the AWS sustainability console”, da AWS, 2026; (5) texto “Amazon data center tally tops 900 amid AI frenzy, documents show”; (6) artigo “Enabling grid-interactive data center-desalination coordination through thermo-electric coupling-based waste heat utilization”; (7) artigo “Flipping the switch: carbon-negative and water-positive data centers through waste heat utilization”.

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