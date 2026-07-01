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Sociedade

Por que os tratores e veículos pesados têm a cor amarela?

Até os anos 1930, os tratores eram fabricados em diversas cores. Entenda o que mudou.

Por Diego Facundini 1 jul 2026, 12h00
Escavadeira amarela Komatsu PC 2000 com número 107 no braço, carregando terra em um caminhão basculante Komatsu HD785 com número 033, em uma mina a céu aberto.
 (Dominik Vanyi/Unsplash)
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Porque essa é uma cor que salta aos olhos. Outros itens que exigem atenção seguem a mesma lógica: placas de trânsito, rótulos de advertência, coletes de alta visibilidade, ônibus escolares etc.

A moda de pintar o maquinário de amarelo provavelmente começou em 1931, quando o tom Hi-Way Yellow virou a cor padrão da Caterpillar, a maior empresa de equipamentos de construção do mundo. Antes, não existia nenhuma padronização, então os veículos poderiam sair das fábricas em tons de marrom, cinza, preto, vermelho, dourado, etc. Desde então, outras fabricantes também passaram a adotar o amarelo.

Nessa época, o amarelo já era considerado uma cor especialmente chamativa. Antes disso, em 1907, uma pesquisa de opinião da Universidade de Chicago (EUA) revelou que, para os entrevistados, amarelo era de fato a cor que mais chamava atenção – e essa conclusão foi o suficiente para que os táxis de Chicago adotassem, pela primeira vez na história, a cor amarela.

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Desde então, alguns outros estudos mais robustos tentaram descobrir se o amarelo de fato tinha algum efeito psicológico diferenciado em relação a outras cores. A resposta mais direta está em um artigo de 2019, onde pesquisadores da Universidade Cornell (EUA) mediram o tempo que pessoas levavam para notar o amarelo em comparação ao azul e ao vermelho (duas cores localizadas nos extremos do espectro da luz visível).

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Para isso, eles colocaram 20 voluntários na frente de uma tela, onde seriam projetados dois círculos, de cores diferentes, que apareceriam com um intervalo de milésimos de segundo entre um e outro. Com o apertar de uma tecla, os participantes deveriam selecionar qual dos dois círculos eles achavam que tinha aparecido primeiro.

Nesse experimento, o amarelo ganhou a competição com folga – até quando aparecia objetivamente antes da outra cor. Em média, as pessoas percebiam o amarelo 10,6 milésimos de segundo antes do azul, com uma vantagem ainda maior em relação ao vermelho, de 15,5 milissegundos.

A base disso pode estar na fisiologia da visão humana. Os olhos interpretam as cores do mundo a partir de três receptores responsáveis por diferentes comprimentos de onda da luz. Diferente do azul e do vermelho, que ativam predominantemente apenas um desses receptores cada (respectivamente, o de ondas curtas e longas), o amarelo ativa dois na máxima potência ao mesmo tempo (os receptores de ondas médias e longas).

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Esse viés psicológico tem seus efeitos práticos. Outros estudos também demonstram que coisas amarelas podem estar relacionadas a um risco menor de acidentes. Para ciclistas, por exemplo, uma jaqueta dessa cor pode ser o suficiente para cortar o risco de acidente com veículos motorizados por mais da metade.

Além disso, em 2016, pesquisadores olharam para os dados de acidentes envolvendo táxis em Cingapura, de uma empresa que usa, por padrão, carros azuis e amarelos. Eles constataram que os veículos pintados de amarelo tinham 9% menos chance de se acidentarem em relação aos azuis, uma redução considerada significativa.

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Pergunta de Gonzaga do Monte, São Bernardo (SP)

Fontes: vídeo A Colorful Journey to Caterpillar Yellow ; artigo Yellow is for safety: perceptual and affective perspectives; artigo Yellow taxis have fewer accidents than blue taxis because yellow is more visible than blue 

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amarelo
construção
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