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Saúde

Por que quando coçamos o olho a vista escurece por alguns segundos?

E entenda por que essa prática pode prejudicar os olhos.

Por Júlia Pereira Azevedo 29 abr 2026, 14h00 | Atualizado em 8 jun 2026, 13h19
Imagem de uma mulher usando óculos e coçando um dos olhos.
 (PeopleImages/Getty Images)
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Porque a retina recebe menos sangue. Seus mais de 100 milhões de fotorreceptores são responsáveis por converter o estímulo luminoso em impulsos elétricos. Esses sinais são transmitidos pelo nervo óptico até o córtex visual, onde são processados e interpretados como imagem.

Quando pressionamos o globo ocular, há uma interrupção momentânea do fluxo sanguíneo nessa região. Sem o fornecimento de oxigênio e nutrientes às células da retina, ela para de funcionar corretamente – daí vem a escuridão momentânea.

Outro relato comum é ver flashes de luz quando os olhos são pressionados. Essas luzinhas aparecem porque a pressão e fricção estimula os fotorreceptores da retina. Esse fenômeno é conhecido como fosfeno. 

Vale lembrar que coçar os olhos não é recomendado, pois pode causar problemas na pálpebra e deformações na córnea, a camada transparente que reveste o olho. Exemplos de complicações são a piora do astigmatismo e a formação do ceratocone, na qual a córnea é distorcida em um formato cônico. Essa doença causa desfoque da visão, fotofobia (sensibilidade à luz), visão dupla e dificuldades para enxergar à noite. 

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A coceira pode ser causada por alergia, olho seco, inflamações e infecções. Para aliviá-la em casos isolados, lave a pálpebra e os cílios com água limpa, seque-os delicadamente e ponha compressas frias na região. Se tiver vontade constante de coçar os olhos, procure um médico.

O relaxamento que sentimos quando coçamos os olhos também tem uma explicação. A pressão exercida no globo ocular pode ativar o reflexo oculocardíaco. Ele diminui a pressão arterial e a frequência cardíaca, acalmando o corpo. Porém, outras opções mais seguras (como esfregar um cubo de gelo na nuca ou técnicas de respiração controlada) podem ser aplicadas para trazer essa mesma sensação sem que os seus olhos sofram. 

Fontes: Dr. Vitor Torturella, Membro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia 

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coceira
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olhos
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