Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

O shampoo é feito de moléculas tensoativas, com duas pontas. Uma ponta tem carga elétrica e gruda na água. A outra ponta é neutra e gruda na gordura. Assim o sebo vai ralo abaixo.

Os shampoos de adulto têm tensoativos de carga negativa. Eles limpam bem, mas são ácidos e ardem os olhos. Já os tensoativos no more tears são anfóteros: possuem carga negativa e positiva ao mesmo tempo. Seu pH é similar ao das lágrimas, evitando ardência.

O problema: eles não limpam tão bem. Dá para o cabelo ralo de bebê; já um adulto sentiria suas madeixas ensebadas (e com acúmulo de produto no fio) após alguns dias de uso.

Uma curiosidade: os cabelos embaraçam após a aplicação do shampoo porque tanto a queratina do fio quanto a molécula tensoativa do produto têm carga elétrica negativa, e tudo começa a se repelir. O condicionador, por sua vez, tem carga positiva, justamente para reequilibrar a situação.

Fonte: Maria Valeria Robles Velasco, cosmetologista, FCF-USP.

Pergunta de @brunaperiodista, via Instagram

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram