Quais são as estações de metrô mais fundas do mundo?
Conheça também a recordista brasileira que deve inaugurar ainda em 2026.
China e Ucrânia lideram o ranking das profundezas. A estação mais funda do mundo é a Hongyancun, em Chongqing, que fica 116 metros abaixo do solo. Para ter uma ideia, a profundidade é maior do que a altura do Big Ben (96 metros), em Londres. Os moradores que pegam essa estação para ir ao trabalho passam 10 minutos do dia só para descer as escadas rolantes e chegar à porta do trem.
A estação Hongyancun foi inaugurada em 2022. Antes dela, quem liderava a lista era Arsenalna, em Kiev, que fica 105 metros abaixo do solo. Quase todas as estações mais fundas ficam do outro lado do globo (veja no infográfico abaixo). Na América, a estação mais profunda fica em Portland, nos Estados Unidos: a Washington Park tem 79 metros de profundidade.
Em julho deste ano foi inaugurada parte da Linha 6-Laranja do metrô de São Paulo. Ela contará com as estações mais profundas da América Latina, com alguns trechos ultrapassando os 60 metros abaixo do nível do solo. Os túneis da linha 6-Laranja ficam abaixo da linha 4-Amarela – daí a necessidade de serem tão profundos.