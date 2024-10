Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Qual a diferença entre votos brancos e nulos? Verdade que eles vão para quem está ganhando?

Marcelo G. Farias, São Paulo, SP

Na teoria, eles são diferentes. Na prática, não. O voto nulo é um voto anulado – é como se não existisse ou não tivesse sido feito. Já o voto em branco serve para você dizer que nenhum candidato lhe agrada.

No entanto, ambos têm peso zero e não são usados na contagem eleitoral – são computados para fins de estatística e, portanto, não vão para quem ganha nem para quem perde. Diga para aquele seu amiguinho que adora espalhar bobagens na internet.

De acordo com a atual legislação eleitoral, só votos destinados a candidatos ou à legenda são contabilizados na eleição. No fim das contas, os votos em branco ou nulos ajudam os concorrentes à eleição, já que eles diminuem o número de votos válidos necessários para se eleger. Exemplo: se temos 10 votos válidos e dois candidatos, é preciso conseguir seis votos para chegar ao poder. No entanto, se temos 10 votos, um nulo e um branco, apenas 8 votos serão considerados. Aí, para vencer, um dos candidatos precisa de apenas 5 votos.