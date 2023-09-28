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Sociedade

Qual é a verdade por trás dos mitos do McDonald’s?

Na Semana da Transparência, tire de uma vez por todas suas dúvidas sobre a cozinha mais famosa do mundo.

Por Abril Branded Content 28 set 2023, 15h52 | Atualizado em 6 set 2024, 15h36
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 (McDonald's/Reprodução)
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Qual é a verdade por trás dos mitos do McDonald’s? Priorizar nos meus resultados Google

Dia 28 de setembro é o Dia Internacional do Acesso Universal à Transparência, data escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para promover a criação de sociedades mais inclusivas e transparentes. Como a transparência é um pilar fundamental de confiança entre o McDonald’s e os clientes, a rede convida diariamente todos os clientes a conhecerem suas cozinhas no Programa Portas Abertas. 

Desde seu lançamento, em 2014, mais de 15 milhões de pessoas já participaram da experiência na América Latina e no Caribe, sendo 10 milhões apenas no Brasil. É uma forma de a Arcos Dorados, master franqueadora do McDonald’s em 20 países da região, reforçar seu compromisso com a transparência e com o consumidor, que tem a oportunidade de conhecer uma das cozinhas mais famosas do mundo e todos os protocolos de higiene, segurança do alimento e procedência que envolvem o preparo dos sanduíches, batatinhas e sobremesas que o cliente adora. 

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A visita guiada é realizada pelo gerente da unidade e dura cerca de 20 minutos. Durante o tour, os clientes podem conhecer a origem de cada item e aprender sobre o armazenamento dos ingredientes, acompanhar a preparação dos pedidos e muitos outros processos que, embora não sejam visíveis, fazem parte do sólido compromisso da rede com a alta qualidade. 

Os clientes também têm a oportunidade de interagir com os funcionários que, em sua grande maioria, são jovens e estão em sua primeira experiência de emprego. Afinal, o McDonald’s é reconhecido como um dos maiores geradores de primeiro emprego formal da América Latina e Caribe, com uma equipe que reflete a diversidade da sociedade brasileira oferecendo um ambiente seguro, inclusivo e respeitoso a todas as pessoas.

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O Programa Portas Abertas acontece o ano inteiro, mas na última semana de setembro tem um gostinho especial. Confira 7 dos mitos mais famosos da marca, desvendados:   

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1. Os produtos são de origem duvidosa, como se diz por aí?

Não. Todos os ingredientes utilizados no Méqui são de alta qualidade, vindos de fornecedores certificados e auditados. O cuidado vai do campo até a bandeja. 

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A marca prioriza a origem de seus ingredientes e trabalha para sempre oferecer os melhores produtos. Para isso, a rede acompanha de perto cada um de seus parceiros para garantir que as melhores práticas agrícolas, sociais e de bem-estar animal sejam aplicadas na produção.  

Além disso, de setembro de 2022 a setembro de 2023, mais de 38 mil pessoas que participaram do programa responderam a uma pesquisa online e, 97% delas, classificaram a qualidade dos produtos do McDonald’s como muito boa ou excelente após conhecerem os processos.

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2. Tá, mas então do que é feito o hambúrguer? Ouvi falar que não é carne vermelha.

Os hambúrgueres do Méqui são feitos de carne bovina e ponto. O preparo é feito no momento do pedido do cliente, em uma chapa de alta temperatura e especialmente programada, sem adição de óleo, e os únicos temperos utilizados são pimenta do reino e sal.

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3. E os Chicken McNuggets? 

Eles são uma receita exclusiva do McDonald’s. Feitos com carne 100% peito de frango, eles não têm corantes ou aromatizantes artificiais e ainda contam com uma camada especial de empanado para deixar a crocância única. A carne é moída de uma forma que preserve todas as fibras, assim como a textura de peito de frango em todas as mordidas. Além disso, sabia que os Chicken McNuggets têm 4 formatos? A bota, o sino, o osso e a bola!

4. E as saladas, onde ficam?

As hortaliças, como o tomate e a alface, são cultivadas exclusivamente por produtores locais com certificações comprovadas. Para garantir que estejam sempre adequadas para o consumo, chegam aos restaurantes por uma logística especial e são armazenadas em refrigeradores a uma temperatura controlada.

5. As batatas fritas são batata mesmo?

Sim, 100%! Elas são iguais às que compramos para as nossas casas e selecionadas para oferecerem o melhor sabor e crocância. As McFritas contam com uma receita exclusiva e processo de produção que vai desde a seleção das melhores variedades, até o uso de fritadeiras especiais com tempo e temperatura controlados. São livres de gordura trans e não levam corante ou aromatizantes e a quantidade de sal é porcionada corretamente por meio de um equipamento especial.

6. A cozinha é limpa mesmo? Qual é a frequência da higienização das áreas?

Todas as equipes mantêm constante higienização de todos os espaços, enquanto seguem os processos de produção e segurança dos alimentos, como a lavagem e higienização frequente das mãos e limpeza das estações.

7. Qual é a sensação de participar do Programa Portas Abertas?

Entrar em uma das cozinhas mais famosas do mundo e desvendar alguns dos mitos mais antigos é uma experiência única!

Gostou e quer saber mais? A visita é gratuita e pode ser feita em McDonald’s de todo o Brasil sem agendamento prévio.

Você pode conferir todos os detalhes clicando aqui. Para compartilhar essa experiência nas redes sociais, não esqueça de marcar o @mcdonalds_br e a @arcos.dorados no Instagram.

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McDonald's
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