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Ciência

Quando compramos cogumelos no mercado, o fungo está vivo ou morto?

Saiba o que vai para seu prato.

Por Amanda Nascimento 24 set 2026, 14h02
Cena de crime com um policial fotografando uma silhueta no chão, enquanto curiosos observam atrás de uma fita de isolamento. O ambiente tem cores vibrantes de roxo, rosa e verde-limão, com detalhes de um arco xadrez e uma xícara na mesa.
 (Ilustralu/Superinteressante)
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Quando compramos cogumelos no mercado, o fungo está vivo ou morto? Priorizar nos meus resultados Google

Vivo, pelo menos por algum tempo.

As células dos cogumelos que compramos, mesmo após a colheita e o transporte até o mercado, continuam realizando suas atividades metabólicas. Elas utilizam reservas energéticas que foram acumuladas durante o desenvolvimento.

Substância de “cogumelos mágicos” pode prevenir dor da quimioterapia

Você pode, em alguns casos, colher um fungo e criá-lo em outro ambiente. Com as condições e o substrato certos, ele absorve nutrientes e cresce normalmente. Nelson Menolli Jr., professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), compara o processo com o de uma planta. “É parecido com o que acontece quando retiramos uma parte da planta para fazer uma muda: enquanto suas células permanecem viáveis, elas continuam vivas”. 

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Se o fungo não for cultivado, no entanto, a atividade celular eventualmente diminui e o cogumelo começa a se deteriorar. Uma forma de “matar” as células imediatamente é cozinhando o cogumelo: o calor causa danos às proteínas, membranas e outras estruturas. Mesmo “morto”, o tecido continua comestível.

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O cogumelo, na verdade, é só um segmento do fungo, e não um organismo completo. Trata-se de uma estrutura produzida por alguns fungos como parte de seu processo de reprodução. A maior porção do “corpo” está abaixo do substrato onde o cogumelo se desenvolve, na madeira ou no solo, por exemplo. Toda a parte escondida que forma o corpo do fungo é constituída por uma rede de filamentos microscópicos chamada micélio.

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É como se o cogumelo fosse um braço amputado. Mesmo que essa parte morra, o resto do organismo continua vivo.

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TAGS:
Alimentação
Biologia
Cogumelo
fungo
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