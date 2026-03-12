Quando foi definido que homem usaria calça e mulher usaria vestido?
Os padrões de gênero na moda mudaram bastante ao longo dos séculos. Veja uma breve história
A partir do século 14, na Europa Ocidental, a roupa passou a marcar de forma mais clara a diferença entre homens e mulheres. Até então, os dois usavam peças parecidas: vestes longas e soltas (como túnicas e mantos) semelhantes às da Grécia, do Egito e da Roma Antiga.
Isso começou a mudar por volta de 1340: os homens passaram a usar roupas mais curtas e ajustadas ao corpo, como o gibão (um tipo de casaco que ia até a altura do quadril). Como essas peças deixavam as pernas expostas, eram combinadas com meias altas e justas, cada uma cobrindo uma perna separadamente.
Uma explicação para essa mudança é que, na época, o ideal masculino estava ligado à figura do cavaleiro: jovem, ativo e pronto para a guerra. Roupas mais curtas facilitavam o movimento e também destacavam as pernas, vistas como sinal de força e virilidade.
Enquanto isso, as roupas femininas continuaram longas e, pela primeira vez, o comprimento da roupa virou um sinal de distinção.
As vestes longas não desapareceram totalmente do guarda-roupa masculino, mas deixaram de ser a roupa comum do dia a dia. Passaram a aparecer principalmente em situações formais e em grupos específicos, como entre membros da aristocracia, do clero e das universidades. Nesses casos, o traje longo passou a indicar prestígio, autoridade ou posição social.
A calça como conhecemos, por outro lado, é bem mais antiga. Surgiu por volta de 3 mil anos atrás, entre povos nômades da Ásia Central, que viviam a cavalo. Usar túnica nessa situação deixava a parte interna das pernas exposta ao atrito, ao frio e a ferimentos.
A calça resolveu esse problema ao cobrir cada perna separadamente, oferecendo mais proteção e liberdade de movimento. Com o tempo, a peça se espalhou com esses cavaleiros e foi adotada por outros povos. Após a queda do Império Romano, no século 5, grupos do norte e centro da Europa, como os germânicos, que já usavam calças, passaram a dominar a região.
Mesmo assim, durante a Idade Média e o início da era moderna, o mais comum entre os homens europeus não eram ainda as calças compridas, mas combinações de meias justas e calções, que cobriam o corpo da cintura até os joelhos.
Após a Revolução Francesa, os homens adotaram calças compridas e ternos mais sóbrios – uma recusa aos excessos da vestimenta dos monarcas. Esse processo ficou conhecido como “Grande Renúncia Masculina”.
Na moda feminina, os vestidos ficaram mais volumosos, pesados e difíceis de usar reforçando a associação entre a mulher e o ambiente doméstico. Na França, uma lei de 1800 proibia que mulheres usassem calças em público sem autorização. A medida foi criada para “impedir que elas se vestissem como homens” e, embora tenha caído em desuso, só foi revogada oficialmente em 2013.
A mudança de verdade só ganhou força no século 20, por necessidade prática. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, milhões de mulheres passaram a trabalhar em fábricas, transportes e lavouras. Vestidos eram perigosos perto das máquinas, e as calças se tornaram a opção mais prática.
Pergunta de Juliana Alvim, Osasco (SP)
Fonte: Giulia Falcone de Lourenço, Doutora em História Social pela USP