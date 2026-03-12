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História

Quando foi definido que homem usaria calça e mulher usaria vestido?

Os padrões de gênero na moda mudaram bastante ao longo dos séculos. Veja uma breve história

Por Luiza Lopes 12 mar 2026, 18h06
Ilustração, em fundo azul escuro, de uma calça sobre um tapete vermelho.
 (Bianca R. Burattini/Superinteressante)
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A partir do século 14, na Europa Ocidental, a roupa passou a marcar de forma mais clara a diferença entre homens e mulheres. Até então, os dois usavam peças parecidas: vestes longas e soltas (como túnicas e mantos) semelhantes às da Grécia, do Egito e da Roma Antiga.

Isso começou a mudar por volta de 1340: os homens passaram a usar roupas mais curtas e ajustadas ao corpo, como o gibão (um tipo de casaco que ia até a altura do quadril). Como essas peças deixavam as pernas expostas, eram combinadas com meias altas e justas, cada uma cobrindo uma perna separadamente.

Uma explicação para essa mudança é que, na época, o ideal masculino estava ligado à figura do cavaleiro: jovem, ativo e pronto para a guerra. Roupas mais curtas facilitavam o movimento e também destacavam as pernas, vistas como sinal de força e virilidade.

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Enquanto isso, as roupas femininas continuaram longas e, pela primeira vez, o comprimento da roupa virou um sinal de distinção.

As vestes longas não desapareceram totalmente do guarda-roupa masculino, mas deixaram de ser a roupa comum do dia a dia. Passaram a aparecer principalmente em situações formais e em grupos específicos, como entre membros da aristocracia, do clero e das universidades. Nesses casos, o traje longo passou a indicar prestígio, autoridade ou posição social.

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A calça como conhecemos, por outro lado, é bem mais antiga. Surgiu por volta de 3 mil anos atrás, entre povos nômades da Ásia Central, que viviam a cavalo. Usar túnica nessa situação deixava a parte interna das pernas exposta ao atrito, ao frio e a ferimentos.

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A calça resolveu esse problema ao cobrir cada perna separadamente, oferecendo mais proteção e liberdade de movimento. Com o tempo, a peça se espalhou com esses cavaleiros e foi adotada por outros povos. Após a queda do Império Romano, no século 5, grupos do norte e centro da Europa, como os germânicos, que já usavam calças, passaram a dominar a região.

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Mesmo assim, durante a Idade Média e o início da era moderna, o mais comum entre os homens europeus não eram ainda as calças compridas, mas combinações de meias justas e calções, que cobriam o corpo da cintura até os joelhos.

Após a Revolução Francesa, os homens adotaram calças compridas e ternos mais sóbrios – uma recusa aos excessos da vestimenta dos monarcas. Esse processo ficou conhecido como “Grande Renúncia Masculina”.

Na moda feminina, os vestidos ficaram mais volumosos, pesados e difíceis de usar reforçando a associação entre a mulher e o ambiente doméstico. Na França, uma lei de 1800 proibia que mulheres usassem calças em público sem autorização. A medida foi criada para “impedir que elas se vestissem como homens” e, embora tenha caído em desuso, só foi revogada oficialmente em 2013.

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A mudança de verdade só ganhou força no século 20, por necessidade prática. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, milhões de mulheres passaram a trabalhar em fábricas, transportes e lavouras. Vestidos eram perigosos perto das máquinas, e as calças se tornaram a opção mais prática.

Pergunta de Juliana Alvim, Osasco (SP)

Fonte: Giulia Falcone de Lourenço, Doutora em História Social pela USP

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