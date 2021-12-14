Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Comportamento

Quando se tornou comum homens terem cabelo curto, e mulheres, longo?

O padrão é observado em histórias bíblicas e até em registros arqueológicos da Grécia antiga

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 dez 2021, 20h36 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Ilustração de um metaleiro de cabelo comprido ao lado de uma cantora pop de cabelo curto.
 (Ana Carolina Oda/Superinteressante)
Continua após publicidade
Quando se tornou comum homens terem cabelo curto, e mulheres, longo? Priorizar nos meus resultados Google

Desde sempre. Embora alguns povos e nichos culturais tenham invertido as expectativas capilares ao longo da história, “é um achado cultural quase universal que as mulheres têm cabelos mais longos que os homens”, escreve Kurt Stenn, autor do livro Hair: a human history (“Cabelo: uma história humana”, sem edição brasileira).

Na carta de São Paulo aos coríntios, o apóstolo descreve cabelos longos como uma vergonha para homens e uma glória para as mulheres. Mesmo na Grécia, de onde vem o arquétipo do filósofo cabeludo, evidências arqueológicas mostram que os penteados masculinos não eram mais longos que os femininos.

Há várias razões para esse padrão. Uma é que, pela maior parte da história, uma mulher capaz de manter cabelos longos e penteados demonstrava ter ócio, saúde, criados e dinheiro. Por outro lado, homens poderosos nem sempre queriam transmitir a imagem de sedentários superprotegidos e vaidosos.

Continua após a publicidade

Além disso, sempre foram os homens que guerrearam, e um puxão em cabelos longos é um risco no combate corpo a corpo – para não falar na higiene no campo de batalha (piolho é fichinha) e na perda de personalidade que a cabeça raspada acarreta: você é mais uma engrenagem do exército, sem tempo para caprichos

Siga
Continua após a publicidade

Pergunta de @lemosale_, via Instagram

Publicidade
TAGS:
Cabelos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).