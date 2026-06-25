Quando surgiu a tradição de pintar as ruas para a Copa do Mundo?

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Não há um “criador” oficial nem uma data exata para o início do costume, mas pesquisadores e relatos históricos indicam que ele começou a ganhar força no Brasil a partir dos anos 1970, quando a Seleção, tricampeã, vivia uma grande fase.

A ideia era transformar a rua em extensão da torcida. Vizinhos se reuniam para pendurar bandeirinhas, pintar o asfalto e assistir aos jogos juntos. A tradição cresceu ainda mais nos anos 1990 e explodiu depois do pentacampeonato de 2002.

Hoje, porém, a tradição perdeu força em comparação a décadas passadas. Alguns motivos são o desânimo dos brasileiros com a Seleção, o aumento do trânsito e regras mais rígidas para intervenções no espaço público.

Mesmo assim, o costume não desapareceu. Nos últimos anos, especialmente desde a Copa de 2022, houve uma retomada impulsionada pela nostalgia e pelas redes sociais.

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