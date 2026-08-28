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Sociedade

Quem amacia as chuteiras dos jogadores antes de um jogo importante?

Depende do tamanho (leia-se: $$$) do clube.

Por Rafael Battaglia 28 ago 2026, 14h03
Par de chuteiras de futebol azul-turquesa com cadarços e detalhes em rosa, sobre um fundo verde vibrante.
 (DBenitostock/Getty Images)
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Quem amacia as chuteiras dos jogadores antes de um jogo importante? Priorizar nos meus resultados Google

O jeito mais comum envolve um alargador de sapatos, um equipamento simples com moldes de diferentes tamanhos que emulam o formato de um pé (em geral, feitos de madeira ou metal). Basta colocar esses moldes dentro das chuteiras por alguns dias para laceá-la.

Clubes grandes por vezes têm máquinas mais sofisticadas. Uma delas é o “vaporizador de chuteiras” – um caixote com suportes na base para colocar os calçados de pé, como se fossem copos dentro de uma lava-louça. O banho de calor e umidade dura alguns minutos e ajuda a amaciar as chuteiras. 

Há também fornos específicos para chuteiras. O calor faz o trabalho de laceá-las. Sem o vapor, os calçados não saem molhados. Uma boa para quem joga no frio.

O cuidado com as chuteiras fica por conta do jogador, claro, mas também da equipe do roupeiro – profissional responsável pelos equipamentos e uniformes de um clube. Em times menores, vale de tudo: há relatos do próprio roupeiro calçando as chuteiras dos atletas para amaciá-las. 

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Por que “falta” no futebol tem esse nome? Faltou o quê?

Existem técnicas caseiras para alargar chuteiras, como usar um secador de cabelo ou água quente. É preciso cuidado, porém, para não comprometê-las. As colas da estrutura do calçado podem estragar e, no caso dos modelos que usam couro natural, o material pode encharcar e rachar depois de seco.

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Hoje, existem jogadores profissionais que, além do laceamento, vão atrás de outras personalizações, como reposicionar as travas da sola e ajustes no calcanhar e na língua da chuteira. O conforto extra ajuda no jogo e a evitar lesões. 

Esse é um assunto particularmente importante no futebol feminino, já que a maioria das chuteiras do mercado são pensadas para os pés masculinos, cuja anatomia é diferente. Uma pesquisa de 2023 coordenada pela Associação de Clubes Europeus mostrou que 82% das atletas em atividade no continente sentiam dores ao calçar chuteiras.

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Pergunta de @kaltowski, via Instagram

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