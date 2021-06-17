Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Cristiano Ronaldo é a personalidade mais seguida da internet. Ele lidera com folga no Facebook, sendo a única pessoa no ranking com mais de 100 milhões de seguidores na rede. O próximo jogador de futebol da lista aparece em 11º lugar: Lionel Messi. Neymar é o primeiro brasileiro da lista, aparecendo em 12º lugar.

Você confere o ranking abaixo

*Números atualizados no dia 2 de junho de 2021.

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** Atualização: Cristiano Ronaldo chegou 300 milhões de seguidores no Instagram em 17 de junho, se tornando o primeira celebridade do mundo a atingir a marca.