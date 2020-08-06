Quem inventou o número zero?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Por volta de 3 mil a.C. os sumérios já usavam um símbolo cuneiforme equivalente ao zero para grafar números como 208, em que a casa das dezenas é vazia. Perceba, então, que o zero foi só um efeito colateral de uma invenção ainda mais importante: a decomposição dos números em casas (unidades, dezenas, centenas, milhares) representadas cada uma por um algarismo só.

O número 317, por exemplo, significa três centenas, uma dezena e sete unidades. Você não precisa escrever dois zeros depois do algarismo 3 para indicar que ele significa 300. A posição dele já indica isso. Antes, os sumérios escreveriam esse número como 100 + 100 + 100 + 10 + 5 + 2.

Que é exatamente o que os romanos faziam: O 317 era grafado como CCCXVII, em que C representa 100, X é 10, V é 5, e II é 2. Fofo, mas péssimo para fazer contas. (Há indícios de que alguns romanos aprenderam a usar os números do jeito sumério por praticidade: CCCXVII virava III, I, VII, que é, ao pé da letra, 317.)

Pergunta de @dusampaio_, via Instagram.

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Fonte: livro The Nothing That Is, de Robert Kaplan. O sistema sumério era de base 60, não 10, mas por limitações de espaço e clareza didática, omitimos esse detalhe.