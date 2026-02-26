Se a borracha é branca, por que os pneus dos carros são pretos?

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As borrachas são brancas. O que torna o produto final preto é a adição do negro de carbono, usado para deixá-lo mais duro.

O pneu é uma mistura de borracha natural (derivada do látex de seringueiras) e borracha sintética (que vem do petróleo). Elas representam de 40% a 60% da composição final. Também entram aditivos que garantem algumas características dos pneus, como durabilidade e resistência.

Tudo é misturado em uma espécie de batedeira gigante que incorpora as borrachas aos outros elementos, caso do negro de carbono. Depois, o pneu em si passa por um processo de montagem com aço, tecido, nylon e, claro, borracha até que ele fique com o formato redondo. Os cabos de aço, por exemplo, ficam dentro do pneu para evitar deformação.

“O pneu é a única peça do carro que entra em contato com o solo, então é ele que, de fato, fornece a segurança e a estabilidade do veículo”, explica Alex Rodrigues, gerente de processos da fabricante de pneus Dunlop. “É preciso ter um material que garanta a aderência ao solo, que garanta a dirigibilidade e permita manobras e curvas, mas que também dê a durabilidade.”

Pergunta de @marciompiaui, via e-mail

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